Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Dünya
İsrail Filistinli tutsakların ailelerini tehdit etti: Sevinmeyecek ve gösteri yapmayacaksınız

İsrail Filistinli tutsakların ailelerini tehdit etti: Sevinmeyecek ve gösteri yapmayacaksınız

11:4312/10/2025, Pazar
G: 12/10/2025, Pazar
AA
Sonraki haber
İsrail, Filistinli esir aileleri tehdit etti
İsrail, Filistinli esir aileleri tehdit etti

İsrail askerleri, işgal altındaki Batı Şeria’da en az 10 Filistinliyi gözaltına aldı ve serbest bırakılması planlanan tutsakların ailelerini, herhangi bir kutlama ya da sevinç gösterisinde bulunmamaları konusunda tehdit etti.

Filistin resmi ajansı WAFA ile yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre İsrail askerleri, Batı Şeria'nın çeşitli bölgelerine baskınlar düzenledi.

İsrail askerleri baskın yaptığı bölgelerde Filistinlilerin evlerine zorla girerek arama yaptı, ev eşyalarına zarar verdi ve en az 10 Filistinliyi gözaltına aldı.

Serbest bırakılacak tutsaklar için kutlama yasağı

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, İsrail güçleri Batı Şeria'nın farklı noktalarında, Hamas hareketiyle yapılması beklenen tutsak takası anlaşması kapsamında serbest bırakılması muhtemel kişilerin evlerine baskınlar düzenledi.

İsrail güçleri aileleri fotoğraf çekmemeleri, Filistin bayrakları asmamaları, serbest bırakılan tutsaklar için tören ve kutlama düzenlememeleri ve direniş hareketine ya da Gazze’ye övgüde bulunmamaları yönünde tehdit etti.

Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşması

ABD Başkanı Donald Trump 9 Ekim'de, Mısır'da devam eden müzakerelerde İsrail ile Hamas'ın, Gazze'de ateşkes planının ilk aşamasını onayladığını duyurmuştu.

Müzakerelerin yapıldığı Mısır'da anlaşma imzalanırken İsrail hükümetinin onayıyla 10 Ekim'de anlaşma devreye girmişti.

İsrail ordusunun anlaşmada belirtildiği üzere "sarı hat"ta çekilmesinin ardından Gazze Şeridi'nde ateşkesin aynı gün 12.00 itibarıyla yürürlüğe girdiği açıklanmıştı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 8 Ekim 2023'ten ateşkes anlaşmasına kadar geçen sürede düzenlediği saldırılarda 67 bin 682 kişi hayatını kaybetmiş, 170 bin 33 kişi de yaralanmıştı.



#batı şeria
#Filistin
#israil
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Ekim 2025’te en yüksek emekli promosyonu hangi bankada? İşte güncel liste