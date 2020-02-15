Başak harekatı

İdlib’i Suriye kuzeyindeki 4. güvenli bölge olarak yeniden dizayn etmeyi amaçlayan operasyonda dün 63 rejim unsuru etkisiz hale getirildi. Yoğun yığınaklanma yapılan bölge, operasyonun tamamlanması ardından diğer harekât bölgeleri gibi havadan ve karadan her türlü provokasyona karşı girilmez ve tam güvenli hale getirilecek. Türkiye’nin NATO, AB ve Amerika’dan destek beklentisi ise askeri bir çerçeveyi ifade etmiyor. Bölgedeki dengeler ışığında İdlib’e yabancı bir başka ülke askeri sokulmayacak. Türk askerinin Suriyeli muhalifleri destekleyerek icra ettiği operasyonun tamamlanmasıyla Türkiye ayrıca, Soçi mutabakatı kapsamındaki sözlerinin tamamını yerine getirmiş olacak. İdlib’de atılan son adımların ardından Türk heyet Moskova’ya eli çok daha güçlü gidiyor. Öte yandan Ankara kulislerinde İdlib’deki operasyonlara verilen ismin ‘başak’ olduğu iddia ediliyor. Türkiye’nin Suriye’de gerçekleştirdiği harekâtlar coğrafyaya uygun isimlendirilirken, İdlib operasyonu ise bölgenin tahıl ambarı olması nedeniyle ‘başak’ harekâtı olarak adlandırıldı.

DÜNYA Havada 2. darbe