Dünya Başak harekatı
ORTADOĞU

Başak harekatı

Ankara, İdlib tahıl ambarı olduğu için harekatı “Başak Harekatı” olarak nitelendiriliyor. Ama bu isimlendirme resmiyet kazanmış değil. Zeytin ağaçlarıyla ünlü Afrin’e Zeytin Dalı, pınarlarıyla tanınan Ayn El Arab, Re’sulayn ve Ayn İsa’ya Barış Pınarı Harekatı düzenlenmişti.

Kıymet Sezer Yeni Şafak
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

İdlib’i Suriye kuzeyindeki 4. güvenli bölge olarak yeniden dizayn etmeyi amaçlayan operasyonda dün 63 rejim unsuru etkisiz hale getirildi. Yoğun yığınaklanma yapılan bölge, operasyonun tamamlanması ardından diğer harekât bölgeleri gibi havadan ve karadan her türlü provokasyona karşı girilmez ve tam güvenli hale getirilecek. Türkiye’nin NATO, AB ve Amerika’dan destek beklentisi ise askeri bir çerçeveyi ifade etmiyor. Bölgedeki dengeler ışığında İdlib’e yabancı bir başka ülke askeri sokulmayacak. Türk askerinin Suriyeli muhalifleri destekleyerek icra ettiği operasyonun tamamlanmasıyla Türkiye ayrıca, Soçi mutabakatı kapsamındaki sözlerinin tamamını yerine getirmiş olacak. İdlib’de atılan son adımların ardından Türk heyet Moskova’ya eli çok daha güçlü gidiyor. Öte yandan Ankara kulislerinde İdlib’deki operasyonlara verilen ismin ‘başak’ olduğu iddia ediliyor. Türkiye’nin Suriye’de gerçekleştirdiği harekâtlar coğrafyaya uygun isimlendirilirken, İdlib operasyonu ise bölgenin tahıl ambarı olması nedeniyle ‘başak’ harekâtı olarak adlandırıldı.

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