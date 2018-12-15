Baskın var

Türk Silahlı Kuvvetleri, PKK terör örgütünün Irak kuzeyinde ABD desteğiyle yapılandığı Sincar ve Mahmur Kampı yakınlarındaki Karacak Dağı’na bomba yağdırdı. Tanker uçak ve havadan ihbar kontrol uçağı ‘HİK’ destekli 20’den fazla jet, 30’u aşkın noktayı yerlebir etti. Kerkük kuzeyinde, Mahmur ile Erbil arasındaki Karacak’ın ilk kez vurulduğu operasyonda F-16 savaş uçakları, Türkiye sınırından 165 kilometre güneyde görev üstlendi. Bu derinlikteki son hava harekâtı 5 Kasım 2017’de Irak’ın İran’a açılan kesimindeki Süleymaniye kentinin kuzeyinde bulunan Asos (Mavat) Dağları’na yönelik olmuştu. Geçen yılki operasyonda jetler 180 kilometre derinlikteki terör yuvalarını bombalamıştı.

MAHMUR’DA BÜYÜK PANİK

Önceki gece hava harekâtı düzenlenen Karacak Dağı’nın, yüksekliği nedeniyle bölgeye en hakim tepe olduğu belirtiliyor. Musul-Erbil-Kerkük üçgeni arasındaki dağlar, Mahmur terör kampı başta olmak üzere PKK’nın yuvalandığı alanın tam ortasında. Örgütün burada yoğun miktarda cephane depoladığı ve TSK harekâtında bu noktaların vurulduğu belirtiliyor. İstihbarat birimleriyle koordineli olarak belirlenen hedefler imha edilirken, sivillerin can ve mal güvenliği ile çevrenin korunması konusunda azami hassasiyet gösterildi. Harekât sonrası Mahmur’daki teröristler büyük panik yaşadı. Mahmur sokaklarına dökülen teröristler yine ‘sivil halk katlediliyor’ yalanına başvurarak eylem düzenledi. Operasyona insansız hava araçları da destek verdi. Karacak’la birlikte vurulan ikinci nokta, PKK’nın ikinci Kandil yapmaya heveslendiği Sincar (Şengal) oldu. Musul batısındaki bölgede ABD’nin de üsleri bulunuyor. Türkiye sınırından 65 kilometre güneyde bulunan Sincar’daki barınak, sığınak, mağara, tünel ve depolar alındı. İki bölgede de çok sayıda terörist etkisiz hale getirildi. Ayrıca, Irak kuzeyindeki Haftanin, Zap ve Hakurk bölgelerine yönelik rutin hava harekâtlarının dünkü etabında 8 terörist öldürüldü.

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Hulusi Akar

Görev tamam

Hava harekâtını Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve TSK’nın komutanı kademesi yakından takip etti. Bakan Akar, beraberinde Genelkurmay Başkanı Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Ümit Dündar, Deniz Kuvvetleri Komutanı Adnan Özbal ve Hava Kuvvetleri Komutanı Hasan Küçükakyüz ile harekâtı gece boyunca Hava Kuvvetleri Harekât Merkezi’nden izledi. Akar, harekâtın başarıyla tamamlanması ve uçakların üslerine dönmesinin ardından faaliyete katılanları kutladı. Son derece memnuniyet verici, başarılı bir operasyonun daha gerçekleştirildiğini dile getiren Akar, “Hep birlikte, omuz omuza, aynı azim ve kararlılıkla en son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar operasyonlarımızı sürdüreceğiz. Ülkemizi ve asil milletimizi kahrolası terör belasından kurtaracağız. Bu görev bitti. Bundan sonraki görevler için de hazırlıklarımızı aynı ciddiyetle, samimiyetle yapmak suretiyle hazır olacağız” dedi. Bu arada ABD Genelkurmay Başkanı Joseph Dunford’un, Genelkurmay Başkanı Yaşar Güler’i telefonla aradığı öğrenildi. Pentagon sözcülerinden Albay Patrick Ryder, görüşmeye ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, “İki komutan, Türkiye’nin güvenlik kaygılarına yanıt olarak Suriye’nin kuzeydoğu sınırına kurulan ABD gözlem noktaları dahil karşılıklı güvenlik menfaatlerini ele aldı” ifadesini kullandı.