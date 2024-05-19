Baskınlar Mossad işi

ABD'deki Columbia Üniversitesi'nde 18 Nisan'da başlayarak başta ABD olmak üzere dünyanın birçok ülkesine yayılan İsrail karşıtı protestolara, İsrail Dış İstihbarat Servisi'nin (Mossad) desteklediği yapılarla karşı atak yaptığı öne sürüldü. The Nation Dergisi'nde James Bamford imzasıyla yayınlanan makaleye göre, ABD'de faaliyet gösteren Mossad bağlantılı İsrail-Amerikan Koalisyonu (IAC), ülkenin güneyindeki Kalifornia Üniversitesi kampüsünde (UCLA) 28 Nisan'da öğrencilere yapılan saldırıyı organize etti. Bazı öğrencilerin yaralandığı ve çok sayıda öğrencinin gözaltına alındığı saldırıyı IAC'ın organize ettiği İsrail yanlısı öğrencilerin yaptığına işaret edilen makalede, olaylar sırasında İsrail'in Güney Pasifik Başkonsolosu İsrael Bachar ve bir Cumhuriyetçi Parti delegesinin de kampüste olduğu ifade edildi.