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Baskınlar Mossad işi

ABD başta olmak üzere üniversitelerdeki İsrail karşıtı protestoları bastırmak için Mossad'ın devreye girdiği öğrenildi. Kalifornia Üniversitesi'nde çok sayıda öğrencinin yaralandığı saldırıyı Mossad destekli İsrail-Amerikan Koalisyonu'nun organize ettiği ortaya çıktı.

04:00 - 19/05/2024 Pazar
Güncelleme: 01:53 - 19/05/2024 Pazar
Yeni Şafak
Arşiv.
Arşiv.

ABD'deki Columbia Üniversitesi'nde 18 Nisan'da başlayarak başta ABD olmak üzere dünyanın birçok ülkesine yayılan İsrail karşıtı protestolara, İsrail Dış İstihbarat Servisi'nin (Mossad) desteklediği yapılarla karşı atak yaptığı öne sürüldü. The Nation Dergisi'nde James Bamford imzasıyla yayınlanan makaleye göre, ABD'de faaliyet gösteren Mossad bağlantılı İsrail-Amerikan Koalisyonu (IAC), ülkenin güneyindeki Kalifornia Üniversitesi kampüsünde (UCLA) 28 Nisan'da öğrencilere yapılan saldırıyı organize etti. Bazı öğrencilerin yaralandığı ve çok sayıda öğrencinin gözaltına alındığı saldırıyı IAC'ın organize ettiği İsrail yanlısı öğrencilerin yaptığına işaret edilen makalede, olaylar sırasında İsrail'in Güney Pasifik Başkonsolosu İsrael Bachar ve bir Cumhuriyetçi Parti delegesinin de kampüste olduğu ifade edildi.

COLUMBİA'YI GERİ ALACAĞIZ

Makalede, Filistin yanlısı öğrencilere saldıran IAC'ın organize ettiği grubun "Columbia'yı geri alacağız", "New York'u (üniversite) geri alacağız" şeklinde sloganlar attığına değinilirken, "Columbia ve New York'u kimin adına alacakları çok açık" yorumu yapılarak grubun Mossad ile olan ilişkisine vurgu yapıldı.



#İntifada
#MOSSAD
#ABD
#Columbia Üniversitesi
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