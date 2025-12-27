Batı Şeria'da fiili ilhak

İsrail Savunma Bakanın Yisrael Katz, önceki gün Gazze’deki ateşkes sürecine ilişkin yaptığı değerlendirmede, “Gazze’den kesinlikle çekilmeyeceğiz. Orada güvenli tampon bölge kuracağız” dedi. Katz, Batı Şeria için de daha önce dillendirdiği “Fiili ilhak” sözlerinin arkasında olduğunu söyleyerek, “Bölgede fiili egemenlik kuracaklarını ve bunun İsrail’in politikasının temeli olduğunu” dile getirdi. Gazze’de 7 Ekim 2023’ten beri soykırım işleyerek 71 bin Filistinliyi öldüren, 171 binden fazla Filistinliyi yaralayan ve Gazze’nin yüzde 90’ını yerle bir eden işgalci İsrail ordusu, Batı Şeria’da da buna paralel olarak şiddeti artırmıştı. İşgal güçlerinin baskın, yağma, tutuklama ve öldürme eylemleriyle şekillenen bu şiddet, son dönemde başta aşırı sağcı Maliye Bakanı Bezalel Smotrich olmak üzere çeşitli fanatik bakanların hazırladığı kanun tasarılarıyla tam ilhak sürecine evrilmişti.





ŞİDDET TAVAN YAPTI

İşgalci İsrail ordusu, bu yılın başında Batı Şeria’nın kuzeyindeki Cenin, Tulkerim ve Tubas kentleri ile çevrelerindeki kamplarda, kapsamlı bir askeri operasyon gerçekleştirdi. Bu operasyonlarda Cenin Kampı, Nur Şems Kampı ve Faria Kampı’ndan 40 binden fazla Filistinli evlerinden çıkarıldı. Söz konusu kamplarda Filistinlilere ait yüzlerce ev yıkıldı. Buna paralel olarak, işgal ordusunun koruması altında hareket eden istilacı Yahudi yerleşimci çeteler, Filistinlilere ait köy, ziraat alanları ve kentlere saldırarak yakıp yıktı. Aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı İtamar Ben-Gvir’in çıkardığı kanunlar ise bu yerleşimcilerin daha rahat hareket etmesini sağlayarak “Filli bir yerleşimci egemenliği” hali oluşturdu.





AĞAÇLAR BİLE SÖKÜLÜYOR

Batı Şeria’da şiddet yöntemleriyle demografik bir değişim hedefleyen İsrail ordusu ve yerleşimci çeteler, Filistinlilere ait her şeyi yok etme politikası yürütüyor. Bu kapsamda, Filistin halkının temel geçim kaynağı ve sembolü olan zeytin tarlarına saldıran işgalciler, zeytin ağaçlarını sökerek Filistinlilerin geçim kaynaklarını kurutmaya çalışıyor. Filistin Tarım Bakanlığı, İsrail'in bir hafta içinde Batı Şeria'daki saldırıları sonucunda çoğunluğu zeytin ağacı olmak üzere 8 binden fazla ağacın kökünden söküldüğünü belgeleyerek, tahmini zararın yaklaşık 7 milyon dolar olduğunu duyurdu. Bakanlık tarafından konuya dair yayınlanan raporda, İsrail güçlerinin tarımsal altyapıyı da tahrip ettiği vurgulanarak, 13 su kuyusu ve bir tarım odasının yıkıldığı, sulama şebekelerine zarar verildiği, pompaların çalındığı, 82 arı kovanının imha edildiği ve çeşitli bölgelerde koyunların zehirlendiğinin belgelendiği bildirildi.





YASA DIŞI YERLEŞİMLER GENİŞLİYOR

Gazze’de “tampon bölge” bahanesiyle işgalini kalıcı hale getirmek isteyen İsrail, Batı Şeria’da ise şiddet ve yağmayla yapmak istediği demografik değişimi, yasa dışı Yahudi yerleşim birimlerini artırarak ve mevcut yerleşimleri genişleterek kendi lehine geliştirmeyi hedefliyor. Batı Şeria'da 451 bin, Doğu Kudüs'te ise yaklaşık 230 bin İsrailli, Filistin topraklarını gasbediyor. Uluslararası hukuka göre Batı Şeria ve Doğu Kudüs'teki bu gasplar yasa dışı sayılıyor. Ekim ayından beri 19 yeni Yahudi yerleşimi için onay veren İsrail, dün de Nablus’ta bir Yahudi yerleşimi genişletme kararı aldı. Yerleşimci çeteler, dün Nablus'un güneydoğusunda Akraba ve Curiş beldeleri arasında yer alan Karkafa Dağı'ndaki mevcut kaçak yerleşim birimine prefabrik evler ekledi.





NAMAZ KILARKEN ARAÇLA EZDİLER

Batı Şeria’da oluşan fiili ilhak haliyle hesapsız hareket eden yerleşimci çeteler, önceki gün Ramallah’ta yol kenarında namaz kılan bir Filistinlinin üzerine araçlarını sürerek ezmek istedi. Ramallah’ın doğusundaki Deyr Cerir’de yaşanan ve sosyal medyaya yansıyan görüntülerde namaz kılan Filistinliyi üzerine ATV sürerek ezen İsraillinin, orduda yedek asker olduğu bildirildi. Filistinliyi ezdikten sonra bağırdığı ve otomatik silah taşıdığı görülen İsrailli, yoldan geçen ve olaya tepki gösteren Filistinli bir taksi sürücüsüne de saldırdı.



