Batı Şeria'da gece boyu baskınlar gözaltılar ve çatışmalar yaşandı

Cenin kentine 100 askeri araçla farklı noktalardan giriş yapan İsrail askerleri İbni Sina Hastanesi'ni abluka altına aldı. Çevredeki binaların çatılarına yerleştirilen İsrailli keskin nişancılar, baskına karşı koyan Filistinlilere gerçek mermilerle ateş açtı. İsrail güçlerinin Cenin baskınında 4 Filistinli katledildi, ikisi ağır olmak üzere 5 Filistinli yaralandı.

İsrail ordusu eşliğinde Cenin'e giren buldozerler, geceyi yolları kazarak, altyapıya zarar vererek geçirdi. Buldozerlerin, askeri araçların eşliğinde kentin çeşitli bölgelerinden geçerken, Filistinlilere ait park halindeki araçlara büyük zarar verdiği görüntüler paylaşıldı.

Cenin Devlet Hastanesi'nin dış duvarları da İsrail buldozerleri ve iş makineleri tarafından yıkıldı.

Gece boyu yıkıcı faaliyetlerine devam eden İsrail askerleri ile kentteki Filistinli gençler arasında çatışmalar yaşandı.

Kudüs Seriyyeleri'nden yapılan açıklamada, kendilerine bağlı Cenin Taburu'nun, kentin banliyölerinde İsrail'e ait bazı askeri araçları patlayıcılarla çalışmaz hale getirdiği belirtildi.

Öte yandan İsrail zırhlıları, bulundukları bölgelerden ayrılırken, Filistinlilere ait bazı araçları da kendi araçlarına bağlayarak götürdüklerine dair görüntüler paylaşıldı.

Cenin kentinde bir evin İsrail'e ait insansız hava araçları tarafından vurulduğu belirtildi. Patlamaya ilişkin görüntüler paylaşılırken, ölü ya da yaralı olup olmadığına ilişkin ise bilgi verilmedi.

İsrail ordusu, Nablus kentine de baskınlar düzenledi. Kentin kuzeyindeki Asir beldesine baskın düzenleyen İsrail askerleri, El-Cebel el-Şimali bölgesindeki bir ev baskınında daha önce tutuklanıp serbest bırakılan İyad Ebu Zehra adında bir Filistinliyi yeniden gözaltına aldı.

El Halil kentindeki Şuyuh beldesi, Ramallah'taki Celezun Mülteci Kampı, Silvad, Beytunya beldeleri de İsrail askerlerinin baskınlarına maruz kaldı.