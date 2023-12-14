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Dünya

Batı Şeria'da tam saldırıya geçti

İşgalci güç İsrail’de Başbakan Binyamin Netanyahu’nun kapalı bir toplantıda, Gazze’yi hedef alan askeri işgal girişimini Oslo Anlaşmaları’na göre Filistin yönetimine bırakılması gereken Batı Şeria’yı ilhak amaçlı genişletmek istediğini dile getirdiği öğrenildi.

Sernur Yassıkaya
04:00 - 14/12/2023 Perşembe
Güncelleme: 01:49 - 14/12/2023 Perşembe
Yeni Şafak
Arşiv.
Arşiv.

İsrail Meclisi Knessetteki Dış İlişkiler ve Güvenlik Komitesi’nde konuşan Netanyahu’nun, bağımsız bir Filistin devletinin kurulmasını öngören iki devletli çözümü tamamen ortadan kaldırmak için bu planı uygulamaya koyduğu düşünülüyor. Plana göre işgal yönetimi, Filsitin Otoritesi’nin güvenlik güçlerini ortadan kaldırmaya yönelik bir saldırı planını masaya koymuş durumda. Oslo anlaşmalarını “Bir felaket” diye nitelendiren İsrail Başbakanı “Oslo Anlaşmaları temel hatadır. En anti-Siyonist ve en fazla Yahudi karşıtı insanları buraya getirdi” sözleriyle Batı Şeriadaki Filistinlileri hedef aldı. Netanyahu’nun sözleri işgal altındaki Batı Şeria’da Gazze benzer ibir senaryonun yaşanması endişesini artırdı.

İlhak girişimi işaretleri

İşgalci gücün Gazze’yi hedef alan saldırılarına paralel Batı Şeria’daki baskın ve katliamlarını da artırdığı görülüyor. İşgalci gücün bölgedeki askeri varlığının oldukça artığı ve neredeyse ilhak noktasına yaklaştığı yerel kaynaklar tarafından belirtiliyor. Başta Cenin olmak üzere, Beytüllahim, Nablus, Ramallah olmak üzere Amaary ve Beit Rima mülteci kamplarına aralıksız işgalci gücün baskınlar düzenlediği belirtiliyor. Son olarak işgalci gücün unsurları Cenin kentinde 3 evi bombalayarak, 8 Filistinliyi öldürdüğü ve bazılarını yaraladığı bildirildi. Filistin Esirler Cemiyeti’nden yapılan açıklamada da İsrail güçlerinin, işgal altındaki söz konusu kent ve mülteci kampında dün en az 100 kişinin, Gazze’ye saldırıların başladığı 7 Ekim’den bu yana ise 400 kişinin gözaltına alındığı kaydedildi. Öte yandan aynı dönemde Batı Şeria ve Doğu Kudüs’te, 7 Ekim’den bu yana İsrail güçleri ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında öldürülen Filistinlilerin sayısı 282 olduğu belirtildi.

Oslo’ya dönmeyeceğiz

Terör devletinin aşırı sağcı hükümetinin Gazze’de yaptığı soykırıma her türlü desteği vererek şımartıp zıvanadan çıkaran ABD yönetimi, Tel Aviv’deki ırkçı bakanlar tarafından ciddiye alınmıyor. İşgalci gücün İletişim Bakanı Shlomo Karhi ve Bakan Gideon Sa’ar, ABD Başkanı Joe Biden'ın "İsrail'in, Gazze'de ayrım gözetmeksizin sürdürdüğü bombalamalar sebebiyle dünyanın desteğini kaybetmeye başladığı şeklindeki" açıklamalarına, "Bir Filistin devletinin kurulmasına asla izin vermeyeceğiz" sözleriyle yanıt verdi. Karhi, X hesabından yaptığı paylaşımda, “Burada bir Filistin devleti olmayacak. Ürdün Nehri ile deniz arasında başka bir devletin kurulmasına asla izin vermeyeceğiz" şeklinde konuştu. İletişim Bakanı ayrıca İsrail ile Filistin arasında 1993 yılında ABD himayesinde imzalanan anlaşmaya atıfta bulunarak, "Oslo'ya asla dönmeyeceğiz" ifadesini kullandı. Sa'ar ise "Şu anki hükümetin, tek olası hükümet" olduğunu belirterek adeta rest çekti. İsrail Başbakanlık Sözcüsü Ofir Gendelman, “Evet, savaştan sonraki sürece ilişkin Waşington ile aramızda anlaşmazlıklar var. Ancak, bu konuda ortak anlayışa ulaşabileceğimizi umut ediyoruz” diye konuştu. İsrail Dışişleri Bakanı Eli Cohen ise “İsrail, uluslararası destek olsa da olmasa da Hamas’a karşı savaşı sürdürecek” dedi.


İsrail'de muhalefet lideri Lapid 'Gazze Kasabı' Netanyahu'ya karşı ayaklandı: Bu çok tehlikeli
İsrail'de muhalefet lideri Lapid 'Gazze Kasabı' Netanyahu'ya karşı ayaklandı: Bu çok tehlikeli

'Gazze kasabı' Binyamin Netanyahu'nun Filistinlilere yönelik sürdürdüğü katliam saldırıları İsrail'de muhalefeti ayaklandırdı. İsrail muhalefet lideri Yair Lapid, Netanyahu'yu sert sözlerle eleştirdi. Filistin Devlet Başkanı Abbas'ın Gazze Şeridi'ni yöneteceğine dair tartışmaların Netanyahu tarafından durduk yere ortaya çıkarıldığını savunan Lapid, Netanyahu'nun bu tartışmayı çıkararak hayatı boyunca yaptığı aynı şeyi tekrarladığını savundu. Netanyahu'nun yalan söylediğini, kışkırttığını ve nefret ürettiğini ifade eden Lapid, "7 Ekim'den hiçbir şey öğrenmedi. Felaket onu değiştirmedi. Suçunu kabul edemiyor. Bu adam ülkenin başkanı olmaya devam edemez, bu çok tehlikeli” dedi.


#Batı Şeria
#Filistin
#İsrail
#Soykırım
2 saat önce
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