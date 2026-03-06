Batı'nın Türkiye planı ifşa oldu: İran'dan sonra Türkiye kontrol altına alınmalı

Orta Doğu’da kartlar yeniden karılırken, ABD medyasından Türkiye’nin bölgesel gücüne yönelik akılalmaz bir provokasyon geldi. Wall Street Journal’da (WSJ) yayımlanan skandal analizde, Ankara’nın bağımsız politikalarından duyulan rahatsızlık açıkça dile getirildi. Bradley Martin imzalı makalede, Türkiye’nin yükselişini "tehdit" olarak nitelendiren Batı, kirli planını adeta ifşa etti: "Türkiye dizginlenmeli!"

"MODERN OSMANLI SULTANI" DİYEREK HEDEF ALDILAR

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın İslam dünyasındaki liderlik vizyonunu ve Körfez’deki güçlü diplomasi trafiğini hazmedemeyen Amerikan medyası, analizde küstah ifadelere yer verdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı hedef alan makalede; "İslam dünyasına liderlik etmek istiyor ve kendisini İslam'ın koruyucusu, modern bir Osmanlı sultanı olarak görüyor" denilerek, Türkiye'nin bölgedeki etkinliğinin Batı için büyük bir risk oluşturduğu vurgulandı.

SKANDAL ÇAĞRI: "BOŞLUĞU TÜRKİYE DOLDURMASIN"

İran üzerinden bölgeyi şekillendirme planları yapan karanlık odaklar, asıl korkularının Türkiye’nin artan dominasyonu olduğunu itiraf etti. Irak örneğini hatırlatan WSJ, şu çarpıcı iddiada bulundu:

"Irak savaşından sonra İran, Saddam Hüseyin'in bıraktığı iktidar boşluğunu kendi lehine kullandı. ABD ve İsrail, İran'ın bölgeye yönelik tehdidini etkisiz hale getirirken, Türkiye'nin bu boşluğu doldurmaması için gerekli önlemleri almalıdır."

NATO ÜZERİNDEN İMA

Türkiye’nin milli çıkarlarını koruyan duruşunu "baş ağrısı" olarak tanımlayan analiz, Türkiye’nin NATO üyeliği hakkında da şu ifadeleri kullandı:

"NATO, Türkiye ile ilişkisine devam etmeli mi? İran rejimi çöktükten sonra Türkiye'nin bölgedeki rolü ne olmalı? ABD, Türkiye'nin kendi çıkarlarına karşı olduğunu unutmamalıdır."

Ayrıca, Türkiye’nin ABD ve İsrail’in hukuksuz hamlelerine karşı duruşu eleştirilerek; "Bir NATO üyesi olmasına rağmen Ankara, Batı için kötü bir ortak profili çiziyor" denildi.



