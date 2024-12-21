Bayırbucak Türkmenleri Esed zindanlarından çıkamayan kayıp yakınlarının izinde

Hımeyş, akıbetine dair hiçbir bilgiye ulaşamadıkları babasının bir mezarının bile olmadığını söyleyerek, "Babama çektirdiklerini (Esed rejimi) onlar da yaşasın. Şu an sosyal medyada gördüğümüz işkence yerlerini hayal bile edemezdik.

İnşallah o da (Beşşar Esed) işkence görür ve ölür."