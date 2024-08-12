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Dünya

Bebek katili Netanyahu'yu korku sardı: Kabine üyelerinden konuşmamalarını istedi

Soykırımcı İsrail'in eli kanlı katil Başbakanı Binyamin Netanyahu, kabine üyelerinden güvenlik konularını kamuoyu önünde konuşmamalarını istedi.

12:16 - 12/08/2024 Pazartesi
AA
Soykırımcı İsrail savaş kabinesi
Soykırımcı İsrail savaş kabinesi

İsrail basınında çıkan haberlerde, Gazze kasabı katil Netanyahu'nun kabine üyelerini güvenlik konularını kamuoyu önünde konuşmamaları konusunda uyardığı belirtildi.


Soykırımcı Netanyahu'nun kabine üyelerine İran ve Hizbullah ile yaşanan gerilimden dolayı İsrail için "önemli günler" olduğu mesajını verdiği ifade edildi.


Kabine üyelerini uyaran Netanyahu'nun güvenlik konularının kamuoyu önünde konuşulmamasını istediği kaydedildi.



Haniye suikasti


Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye, 31 Temmuz'da İran'ın başkenti Tahran'da suikasta uğramıştı.


İran ve Hamas saldırının arkasında terör devleti İsrail'in olduğunu belirtmiş, Tahran, Tel Aviv yönetimine karşılık vereceğini kaydetmişti.




#İran
#israil
#Netanyahu
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