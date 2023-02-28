Belçika sığınmacıların teknelerde barınması seçeneğini değerlendiriyor

Belçika Göç ve İltica Bakanı Nicole de Moor'un sığınma başvurusu yapanlara barınacak yer gösterilmemesiyle ilgili krizin çözümü için ülkedeki limanların yönetimlerine, teknelerde barınma sağlanması için mektup yazdığı ortaya çıktı.





Yerel basına göre Moor, uzun süredir kalacak yer gösterilemediği için sığınmacılarla ilgili kabul krizinin yaşandığı ülkede alternatif bir çözüm arıyor. De Mooor bunun için Anvers, Brugge, Gent ve Ostend limanlarına mektup gönderdi.





Mektupta, Belçika Federal Sığınmacı Kabul Kurumunun (Fedasil) kısa vadede gemi veya duba bulundurmak için çeşitli nakliye şirketleriyle temasları olduğunu ancak uygun bir yer bulmanın zor göründüğü belirtildi.





Halihazırda 2000 yılından bu yana Gent kentindeki limanda bu tür bir yüzen komplekste 200 civarı sığınmacı kalıyor.





De Moor'un teklif ettiği çözümün konusu olan tekneler, daha çok yüzen bir konteyner köye benziyor.





Belçika'da sığınmacı krizi sürüyor

Belçika'da sığınma başvurusu yapanlara barınacak yer gösterilmemesi ve sağlık hizmetleriyle ilgili bir yılı aşkın süredir kriz yaşanıyor.





Fedasil bekleme listesinde 3 bine yakın kişi bulunduğunu, kapasitesi dolduğu için kabul sürecinin yavaş ilerlediğini, sığınmacılara hizmet veremediğini savunuyor.





Fedasil'in kabul merkezlerine alınamayan sığınmacıların bir kısmı sokaklarda yatıp kalkıyor, bazıları ise metruk binalarda yaşıyor.



