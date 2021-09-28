Belçika'da "başörtüsüz olma şartı" koşulan iş ilanı kaldırıldı

Belçika'daki iş ve işçi bulma kurumlarından biri olan Actiris, Sainte-Genevieve Katolik okulunun temizlik elemanı istihdam etmek için verdiği ilanında "Başörtüsü giyilmesi yasaktır" ifadesinin yer alması üzerine ilanı askıya aldı.

İlkokulun ilanının hukuki bakımdan inceleneceği, ardından nasıl olması gerektiği konusunda Actiris'in okulla temasa geçeceği bildirildi.

"AYRIMCILIK İÇERİYOR"

Kurumun sözcüsü Romain Adam, Belçika basınına yaptığı açıklamada, "İlandaki üslup, başörtüsü giyilmesini hedef aldığı için ayrımcılık içeriyor. Ancak diğer taraftan okul, kendi iç yönetmeliğine uygun olarak tarafsızlık politikası uygulamakta da özgür." dedi.

Okulun bulunduğu Brüksel bölgesi hükümetinin İstihdam Bakanı Bernard Clerfayt da sosyal medyadaki paylaşımında ilandaki ifadenin ayrımcı nitelik taşıdığını belirtti.

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İfadenin düzeltilmesi gerektiğini kaydeden Clerfayt, "Tabii okul da kendi iç kurallarını uygulamada özgürdür." dedi.

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