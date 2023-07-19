Belçika'da şirketlerin üçte biri işe alımlarda yapay zeka kullanıyor

Yapay zekanın gelecekte nelere yol açacağı tartışmaları gündemde sıcaklığını korurken, Hindistan'dan gelen bir haber bu konudaki endişeleri daha da artırdı. Ülkedeki Duukan şirketinin Üst Yöneticisi (CEO) Sumit Şah, müşteri hizmetleri çalışanlarının yüzde 90'ını, yerine yapay zeka kullanacağı için işten çıkardığını açıkladı. Şirketin aldığı karar tartışma yarattı.