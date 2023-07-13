Korkulan oldu: Yapay zeka onlarca çalışanı işinden etti

Hindistan merkezli Duukan şirketinin Üst Yöneticisi (CEO) Sumit Şah, müşteri hizmetleri çalışanlarının yüzde 90'ını, onların yerine yapay zeka kullanacağı için işten çıkardığını açıkladı. Techspot'un haberine göre, Twitter üzerinden yaptığı paylaşımlarda müşteri hizmetleri çalışanlarının yüzde 90'ını işten çıkarmanın "zor ama gerekli" olduğunu belirten Şah, yapay zekanın müşterilere insan çalışanlarından 60 kat daha hızlı cevap verdiğini iddia etti. NTV'nin haberine göre; Şah ayrıca, müşterilere iki dakika içinde cevap veren yapay zekanın, müşteri hizmetleri masraflarını yüzde 85 azalttığını da ekledi. Twitter kullanıcıları tarafından kendisine işten atılan 23 kişinin durumları sorulduğunda, "Beklendiği gibi birileri başkaları adına güceniyor." ifadesini kullanan Şah, konuyla ilgili LinkedIn üzerinden açıklama yapacağını bildirdi.