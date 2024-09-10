‘Ben şehit olacağım Gazze’ye sahip çıkın’

İsrail işgali altındaki Batı Şeria’yı, Ürdün’e bağlayan Kerame Köprüsü’nde kamyondan inerek 3 İsrailliyi öldürüp ardından işgal güçleri tarafından öldürülen Ürdünlü Mahir Ziyab El-Câzi’nin el yazısıyla yazdığı vasiyet, sosyal medyada yayınlandı. Ürdün ordusunda görevli eski bir subay olduğu belirlenen El-Câzi, tüm Arap ve Müslümanları Filistin halkının yanında olmaya çağırdı. Ürdün yönetimi, olayla ilgili yayınladığı soruşturma raporunda eylemin "münferit"liğini belirtirken, Ürdün başta olmak üzere birçok İslam ülkesinde eylem coşkuyla karşılandı. El-Câzi'nin aşireti de eylemi sahiplenen bir bildiri yayınladı.

Mahir Ziyab el-Câzi

BENİ DEĞİL DURUŞUMU HATIRLAYIN

Filistinli aktivistler ve mahalli haber kaynakları tarafından sosyal medyada yayınlanan vasiyetinde anne ve babasından af dileyerek kendisinden razı olmalarını isteyen El-Câzi, “Allah'ın izniyle ben şehid olacağım. Elhamdulillah. Beni hatırlamamanızı temenni ederim ancak bu duruşumu hatırlayın ki; bu duruşum Arap-İslam ümmeti ve Şâmi Ürdün halkı başta olmak üzere tüm Arap ve Müslümanlar için, Gazze ve Filistin'de kardeşlerimiz, çocuklarımız ve kadınlarımıza en iğrenç katliamları reva gören işgalci siyonistlere karşı bir moral kaynağı olsun” cümlelerine yer verdi.

KATLİAMLARA KARŞI KOYMA ÇAĞRISI

Vasiyetinde, İsrail'in 7 Ekim 2023'ten beri Gazze ve Batı Şeria'da işlediği katliamlar karşısında etkili bir tavır ortaya koyamayan Arap ve Müslüman milletleri eleştiren El-Câzi, “Kardeşlerim, ey Arap milletinin evlatları; eğer dininiz yoksa bari izzetiniz ve şahsiyetiniz olsun” ifadelerini kullanarak, işgal ve katliamlara karşı harekete geçme çağrısı yaptı.

AŞİRETİ: BU SONUNCU ŞEHİDİMİZ OLMAYACAK

El-Câzi'nin eylemi, Ürdün'ün yanı sıra Filistin ve diğer Müslüman ülkelerde coşkuyla karşılandı. Haber kanalları, "Şeref için sıkılmış üç kurşun" manşetlerini kullanırken, sosyal medya kullanıcıları da El-Câzi'yi İslam tarihinde Filistin için kendisini feda etmiş kahramanlara benzeten paylaşımlar yaptı. El-Câzi'nin akrabaları olan Ürdünlü Huveytat Aşireti tarafından yayınlanan bildiride, "Kendisini feda eden evladımızla gurur duyuyoruz" denildi. Eylemin, İsrail'in Gazze'de işlediği katliamlara doğal bir tepki olduğu vurgulanan bildiride, "Bu, ilk şehidimiz olmayacak. Bizim kanımız, Filistin halkının kanından daha değerli değildir" ifadeleri yer aldı.











