Beş ülkeden Türkiye'deki vatandaşlarına terör uyarısı

Avrupa'da İslam'a yönelik saldırı girişimleri sürüyor. Aşırı sağcı Sıkı Yön Partisi Lideri Rasmus Paludan'ın İsveç'in başkenti Stockholm'de yere attığı Kur'an-ı Kerim'i yakması nabızları yükseltmişti. Provokatif eylemlerini sürdüren Paludan'ın ardından benzer görüntü Hollanda'dan da gelmişti. Paludan son olarak dün Danimarka'da da kutsal kitabı yakma girişiminde bulunmuş, çirkin saldırılarına bir yenisini daha eklemişti.

Beş ülkeden terör saldırısı uyarısı

Bunun üzerine ABD, Fransa, Almanya, İspanya ve İtalya olmak üzere 5 ülke, harekete geçerek Türkiye'deki vatandaşları için uyarıda bulundu.

Terör saldırısı olabileceğine dikkat çekilen uyarılarda şu ifadelere yer verildi:

ABD'nin Büyükelçiliği

Avrupa’da son zamanlarda yaşanan Kur’an yakma olaylarının ardından ABD hükümeti, vatandaşlarını teröristlerin Türkiye’deki ibadethanelere olası misilleme saldırılarına karşı uyarıyor. Teöristler, inadet yerlerini veya Batılıların sık sık ziyaret ettiği yerleri hedef alarak, çok az uyarıda bulunarak veya hiç uyarı vermeden saldırabilirler. Batılıların uğrak yeri olan yerlerde tetikte olun. Kalabalıktan kaçının. Düşük bir profil tutun. Çevrenizden haberdar olun. Güncellemeler için yerel medyayı izleyin. ABD vatandaşlarına yönelik en son uyarılar ve mesajlar için Büyükelçilik sitesini takip edin.

Fransa Büyükelçiliği

ABD Konsolosluğu’nun 27 Ocak 2023’te yayımladığı güvenlik uyarısında hatırlatıldığı üzere, Türkiye’de terör saldırısı riski arttığından Türkiye’de ikamet eden ya da Türkiye'den geçmekte olan Fransızlar ibadet yerleri de dahil olmak üzere özellikle yabancı uyruklular tarafından ziyaret edildiği biline buluşma noktalarında azami dikkat göstermeye çağrılmaktadır.

Almanya Dışişleri Bakanlığı

Kısa bir süre öce İsveç’te Türk Büyükelçiliği önünde Kur’an-ı Kerim’in yakılması Türkiye’de terör saldırıları riskini artırmıştır. Bu nedenle özellikle yoğun, kalabalık kamusal yerlerde bulunmakta kaçınılmalı ve dini ibadet yerlerini ziyaret ederken dikkatli olunmalıdır.

İspanya, Ankara Büyükelçiliği

Avrupa'daki Kuran yakma olayları ve çeşitli ülkelerdeki ibadet yerlerinin yakınında birbirini izleyen terör eylemleri göz önüne alındığında, ibadet yerlerinin yakın çevresinden, kalabalıklardan ve turistlerin yoğun olduğu uğrak yerlerinden kaçınılması tavsiye edilir.

İtalya'nın Türkiye Büyükelçiliği

Güvenlik güncellemesi.











