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Dünya

Beş yılın ardından AB ile ilişkilerde kritik viraj: Gözler Brüksel’de

Avrupa Birliği, Türkiye ile ilişkilerin yeniden canlandırılması için adım attı. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, beş yıllık aranın ardından Türkiye’ye yapılan davet doğrultusunda bugün Brüksel’de düzenlenecek AB Dışişleri Bakanları Gayriresmi Toplantısı’na (Gymnich) katılacak.

10:20 - 29/08/2024 Perşembe
Yeni Şafak
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan

Ankara'nın, ilişkilerin canlandırılması çağrısı Avrupa'da karşılık buldu. Türkiye, 5 yıl aradan sonra Avrupa Birliği Dışişleri Bakanları Gayriresmi Toplantısı'na davet edildi. Toplantıda güncel uluslararası konularda görüş alışverişinde bulunulacak.


Diplomatik kaynaklara göre davet, Türkiye ile ilişkilerin geliştirilmesi gerekliliğinin Avrupa Birliği tarafından anlaşıldığına işaret ediyor.


Türkiye'yi Brüksel'de Dışişleri Bakanı Hakan Fidan temsil edecek. Fidan, Avrupalı mevkidaşlarına bölgesel ve küresel tehditlere karşı Türkiye-AB iş birliğinin önemini anlatacak.


İlişkilerin güçlendirilmesi yönünde irade ortaya konulması ve somut adım atılması beklentisini muhataplarına iletecek.


Fidan, Türkiye'nin önceliklerini anlatacak

Gayriresmi toplantıda Türkiye'nin öncelikleri de gündemde olacak. Bakan Fidan; Gümrük Birliği'nin günün ihtiyaçlarına uygun olarak modernize edilmesi konusunda Türkiye'nin önceliklerini hatırlatacak.


Ayrıca Fidan; vizeyle ilgili sorunların giderilmesinin AB ile Türkiye arasındaki ticari, kültürel, akademik ve insani bağların sürdürülmesi açısından önemini vurgulayacak. Türkiye'nin Kıbrıs konusundaki net tutumunu da AB tarafına bir kez daha iletecek.


Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ikili görüşmeler de gerçekleştirecek. Bu kapsamda Fidan'ın Yunanistan Dışişleri Bakanı Yorgos Yerapetritis ile de bir görüşme gerçekleştirmesi bekleniyor.



#Hakan Fidan
#Brüksel
#Avrupa
#AB Dışişleri Bakanları Gayriresmi Toplantısı
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