Beyaz bayrakla vuruldular

Öldürülmeden önce işgalcilerin kendisini ve yeğenlerini bina dışına çıkarttıklarını ifade eden Remzi Ebu Sahlul, “Ailemiz ve akrabalarımızdan 50 kişi işgalciler tarafından Han Yunus’taki binamızda rehin alındı. Yeğenlerim ile birlikte rehin alınan ailemizi kurtarmak için sivil olduğumuzu belli eden bir elimizde beyaz bayrak diğer elimizde kimliklerimizi havaya kaldıracağız” şeklinde konuştuktan birkaç dakika sonra İşgalcilerin keskin nişanları tarafından vuruldu.