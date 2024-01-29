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Dünya

Beyaz bayrakla vuruldular

Gazze’de hukuksuz infazlarına ve soykırıma ara vermeden devam eden terör devleti İsrail, bölgenin güneyinde bulunan Han Yunus’ta beyaz bayraklı kişileri bile acımasızca katletmeye başladı.

Rabia Şenol
Rabia Şenol
04:00 - 29/01/2024 Pazartesi
Güncelleme: 06:25 - 29/01/2024 Pazartesi
Yeni Şafak
Tankların önüne geçen Remzi Ebu Sahlul, işgalcilerin keskin nişancıları tarafından öldürüldü.
Tankların önüne geçen Remzi Ebu Sahlul, işgalcilerin keskin nişancıları tarafından öldürüldü.

İşgalcilerin kuşattığı ailesini kurtarmak ve yardım etmek için yeğenleriyle beyaz bayrak kaldırarak, tankların önüne geçen Remzi Ebu Sahlul, işgalcilerin keskin nişancıları tarafından öldürüldü.


AILESINI KURTARMAK ISTIYORDU

Öldürülmeden önce işgalcilerin kendisini ve yeğenlerini bina dışına çıkarttıklarını ifade eden Remzi Ebu Sahlul, “Ailemiz ve akrabalarımızdan 50 kişi işgalciler tarafından Han Yunus’taki binamızda rehin alındı. Yeğenlerim ile birlikte rehin alınan ailemizi kurtarmak için sivil olduğumuzu belli eden bir elimizde beyaz bayrak diğer elimizde kimliklerimizi havaya kaldıracağız” şeklinde konuştuktan birkaç dakika sonra İşgalcilerin keskin nişanları tarafından vuruldu.


#Gazze
#İsrail
#saldırı
#soykırım
#katliam
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