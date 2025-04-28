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Beyaz Saray: Başkan Trump geçici değil, kalıcı ateşkes görmek istiyor

Beyaz Saray: Başkan Trump geçici değil, kalıcı ateşkes görmek istiyor

16:5628/04/2025, Pazartesi
AA
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Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, Donald Trump'ın kalıcı ateşkes görmek istediğini belirtti.
Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, Donald Trump'ın kalıcı ateşkes görmek istediğini belirtti.

Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, Rusya'nın tek taraflı geçici ateşkes ilanına karşılık, Başkan Donald Trump'ın kalıcı ateşkes görmek istediğini belirtti. Leavitt, "Anladığım kadarıyla (Rusya Devlet Başkanı) Vladimir Putin bu sabah geçici bir ateşkes önerdi. Başkan Trump, öncelikle ölümleri ve akan kanı durdurmak için kalıcı bir ateşkes görmek istediğini açıkça ifade etti." dedi.

Beyaz Saray Sözcüsü Leavitt, düzenlediği basın brifinginde Rusya-Ukrayna Savaşı'na ilişkin ateşkes sürecini değerlendirdi.


Leavitt, "Anladığım kadarıyla (Rusya Devlet Başkanı) Vladimir Putin bu sabah geçici bir ateşkes önerdi. Başkan Trump, öncelikle ölümleri ve akan kanı durdurmak için kalıcı bir ateşkes görmek istediğini açıkça ifade etti." dedi.


Trump'ın Rusya Devlet Başkanı Putin ve Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin barış sürecindeki adımlarından dolayı "hayal kırıklığına" uğradığını vurgulayan Leavitt, şunları kaydetti:

"Başkan, her iki liderin de masaya oturarak bu durumdan çıkış yollarını müzakere etmelerini istiyor. Başkan Trump'ın Devlet Başkanı Zelenskiy ile görüşmesinin, bu konuda çok çaba ve zaman harcadığını gösterdiğini düşünüyorum."


Rusya geçici ateşkes ilan etti

Kremlin'den yapılan açıklamada, Rusya Devlet Başkanı Putin'in kararıyla, 2. Dünya Savaşı'ndaki zaferin 80. yıl dönümü gerekçesiyle, insani nedenlerle, Rus tarafının 7 Mayıs'ı 8 Mayıs'a bağlayan gece yarısından 10 Mayıs'ı 11 Mayıs'a bağlayan gece yarısına kadar ateşkes ilan ettiği bildirilmişti.


Rusya'nın, Ukrayna tarafının da bu örneği izlemesi gerektiğini düşündüğü kaydedilen açıklamada, Kiev yönetiminin ateşkesi ihlal etmesi halinde Rusya Silahlı Kuvvetlerinin uygun ve etkili şekilde cevap vereceği vurgulanmıştı.


Rusya, Paskalya Bayramı nedeniyle Ukrayna'da 19 Nisan'da saat 18.00'den, 21 Nisan saat 00.00'a kadar geçici ateşkes ilan etmişti.



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