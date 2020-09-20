Beyaz Saray'da panik: Trump'a zehirli mektup gönderildi

Beyaz Saray'da zehirli bir mektup ele geçirildi. İddialara göre ölümcül risk taşıyan mektup ABD Başkanı Donald Trump'a gidiyordu.

ALICI TRUMP'TI

ABD basınında yer alan haberlere göre, paketin geçen hafta Beyaz Saray'a gönderildiği ve üzerinde alıcı olarak Trump'ın isminin yer aldığı ifade edildi.

Söz konusu mektuba dair Federal Soruşturma Bürosu (FBI) ve Başkanı korumakla görevli Gizli Servis'in soruşturma başlattığı kaydedilirken, teyitli amaçlı yapılan iki test sonucunda da risin maddesinin doğrulandığı bildirildi.

Öte yandan mektubun Washington'da bulunan bir postahanedeki kontrol işleminde fark edildiği ve Beyaz Saray'a ulaşmadığı belirtildi.

Konuya dair ABD medyasına yazılı bir açıklama yapan FBI, "Gizli Servis ve ABD Postahane Servisinin katılımıyla ele geçirilen mektuba ilişkin ortak bir soruşturma yürütüyoruz. Şu an kamu güvenliğini tehdit eden bir durum söz konusu değil." ifadelerini kullandı.

ÖLÜMCÜL RİSK

Toz, duman veya asit şeklinde gönderilebilen risin maddesi, mide bulantısı, kusma ve mide ile bağırsakta iç kanamaya, karaciğer, dalak ile ve böbrek yetmezliğine ve dolaşım sisteminin çökmesine neden olarak ölüme sebebiyet veriyor.