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Beyaz Saray'dan ortak açıklama: 10 ülkeden İsrail-Lübnan sınırında 21 günlük acil ateşkes çağrısı

Beyaz Saray'dan ortak açıklama: 10 ülkeden İsrail-Lübnan sınırında 21 günlük acil ateşkes çağrısı

Pınar Görgü
09:4526/09/2024, Perşembe
G: 26/09/2024, Perşembe
AA
Yeni Şafak
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İsrail'in Lübnan'ın güney bölgelerine yönelik hava saldırıları devam ediyor.
İsrail'in Lübnan'ın güney bölgelerine yönelik hava saldırıları devam ediyor.

İsrail'in Gazze'de bir yıldır yaptığı soykırım tüm şiddetiyle devam ederken, son günlerde Lübnan'a düzenlediği hava saldırılarıyla savaşı bölgeye yayıyor. ABD ile Fransa'nın aralarında bulunduğu 10 ülke, İsrail ile Lübnan arasındaki çatışmaların durdurulması ve diplomasiye alan açılması için 21 günlük acil ateşkes çağrısı yaptı. Lübnan ateşkes çağrısını memnuniyetle karşıladı.

Lübnan’da Hizbullah tarafından kullanılan binlerce çağrı cihazı ve telsizin İsrail tarafından patlatılması, 37 kişinin hayatını kaybetmesi, 3 bin 250 kişinin yaralanması dünyayı şok etti.


İsrail-Lübnan hattı ateş altında

İsrail güçleri, 23 Eylül Pazartesi gününden itibaren Lübnan'ın güney kentlerinin yanı sıra Bekaa ve Baalbek bölgelerine yüzlerce hava saldırısı düzenledi.


Ülkenin güney bölgelerinden başkent Beyrut'a ve kuzey bölgelerine göç dalgası devam ediyor.


21 gün sürecek 'acil ateşkes'

ABD ile Fransa'nın aralarında bulunduğu Avrupa Birliği (AB) ile 8 ülkeyi daha bir araya getiren ortak açıklamada, İsrail ile Lübnan arasındaki çatışmaların durdurulması ve diplomasiye alan açılması için 21 günlük acil ateşkes çağrısı yapıldı.

Beyaz Saray'dan yapılan yazılı açıklamada, ABD ile Fransa'nın, İsrail-Lübnan sınırında bir ateşkes çağrısı konusunda mutabık kaldığı ve bu yöndeki ortak açıklamaya AB, Avustralya, Kanada, Almanya, İtalya, Japonya, Suudi Arabistan, Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin de (BAE) katıldığı bildirildi.


Ortak açıklamada,
"Lübnan ile İsrail arasında 8 Ekim 2023'ten bu yana devam eden durum tolere edilemez ve kabul edilemez daha büyük bir bölgesel gerilim riski teşkil ediyor. Bu durum kimsenin çıkarına değildir, ne İsrail ne de Lübnan halkının"
ifadesine yer verildi.

Sınırın her iki tarafındaki sivillerin kendi evlerine dönebilmelerini mümkün kılacak diplomatik bir anlaşmanın zamanının geldiği kaydedilen açıklamada,
"Diplomasi, bu çatışmada tansiyon yüksekken başarılı olamaz. Bu sebeple, diplomasiye alan açmak için İsrail-Lübnan sınırında 21 günlük acil bir ateşkes çağrısında bulunuyoruz"
ifadeleri kullanıldı

İsrail ve Lübnan yönetimlerine, Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi'nin 1701 sayılı kararıyla uyumlu bir şekilde, bu geçici ateşkes önerisine destek vermeleri çağrısında bulunulan açıklamada, bölgede şu anda diplomasiye ihtiyaç olduğu kaydedildi.


Lübnan acil ateşkes çağrısını memnuniyetle karşıladı

Lübnan resmi ajansı NNA'nın haberine göre, Lübnan Başbakanı Necib Mikati, İsrail ile Lübnan arasındaki çatışmaların durdurulması ve diplomasiye alan açılması için 21 günlük acil ateşkes çağrısında bulunan uluslararası açıklamayı memnuniyetle karşılayarak, en önemli şeyin Tel Aviv'in çağrıya vereceği yanıt ve bu çağrıya olan bağlılığı olduğunu vurguladı.


Ortadoğu'da gerilim tırmanıyor: İsrail'in Lübnan bombardımanı sürüyor

Siyonist İsrail ordusunun, Lübnan'ın güneyine yönelik saldırıları devam ederken, El-Hiyam beldesine düzenlediği hava saldırısı büyük bir endişe yarattı. Saldırı sonrası bölgede yoğun dumanların yükselmesi, yerel halk arasında panik yarattı. Saldırının hedefi hakkında henüz resmi bir açıklama yapılmazken, Lübnan hükümeti, uluslararası topluma çağrıda bulunarak, sivil halkın korunması gerektiğini vurguladı. Uluslararası gözlemciler, çatışmaların tırmanmasının hem bölgedeki güvenlik durumunu daha da kötüleştirebileceğine hem de insan hakları ihlallerine yol açabileceğine dikkat çekiyor. Bölgeye gönderilen yardım ekipleri, sivil can kaybı ve yaralı sayısını belirlemeye çalışıyor. Söz konusu saldırılar, İsrail ve Lübnan arasındaki gerilimlerin artmasına neden olurken, uluslararası toplumdan çözüm arayışlarının hızlandırılması yönünde çağrılar yapılıyor.

Terör devleti İsrail Lübnan sınırında kara harekatına hazırlanıyor

Katil İsrail, Gazze Şeridi'nde yaptığı hain katliamlara tüm dünyanın 'soykırımı durdur' çağrısını umursamadan devam ediyor. İşgalciler, sadece Gazze'de yaptıkları alçak saldırılarla kalmayıp soykırımı genişletmeyi amaçlıyor. Terör devleti İsrail, Lübnan'da uçurdukları savaş uçaklarıyla, sınırdan ateşledikleri füzeleriyle masum Lübnanlı sivilleri vurmakta. Geçtiğimiz günlerde de Lübnan sınırına çok sayıda ağır zırhlı araç gönderen Siyonistler, Lübnan sınırında kara harekatı operasyonu planları yapmaya başladı. Terör devletinin katil Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi, Lübnan sınırına gitti ve oradaki işgalcilere üstlerinde uçan savaş uçaklarını işaret ederek, "Yukarıdaki uçakları duyuyorsunuz, bütün gün saldırıyoruz. Hem sizin girişiniz için alan hazırlamak (kara harekatından bahsediyor), hem de Hizbullah'a darbe indirmek için çalışıyoruz." sözleriyle alçak saldırılarından ve planlarından bahsetti.


#ABD
#hizbullah
#israil
#Lübnan
#Fransa

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