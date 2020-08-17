Beyrut'ta OHAL uzatıldı Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta OHAL uzatıldı Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta büyük can ve mal kaybına yol açan şiddetli patlamanın ardından ilan edilen olağanüstü hal (OHAL) bir ay uzatıldı. Patlama sonrası 170'ten fazla kişinin hayatını kaybedip 6 bin kişinin yaralandığı, ayrıca 30-40 kişinin de kayıp olduğu açıklanmıştı. Lübnan Cumhurbaşkanı Avn, 6 yıldır Beyrut Limanı'ndaki bir depoda tutulan 2 bin 750 ton amonyum nitratın patlamaya neden olduğunu söylemişti. Öte yandan patlama sonrası hükümet istifa etmişti.

Haber Merkezi 17 Ağustos 2020, 23:08 Son Güncelleme: 17 Ağustos 2020, 23:22 AA