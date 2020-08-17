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Dünya Lübnanın başkenti Beyrutta OHAL uzatıldı
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Beyrut'ta OHAL uzatıldı

Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta OHAL uzatıldı

Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta büyük can ve mal kaybına yol açan şiddetli patlamanın ardından ilan edilen olağanüstü hal (OHAL) bir ay uzatıldı. Patlama sonrası 170'ten fazla kişinin hayatını kaybedip 6 bin kişinin yaralandığı, ayrıca 30-40 kişinin de kayıp olduğu açıklanmıştı. Lübnan Cumhurbaşkanı Avn, 6 yıldır Beyrut Limanı'ndaki bir depoda tutulan 2 bin 750 ton amonyum nitratın patlamaya neden olduğunu söylemişti. Öte yandan patlama sonrası hükümet istifa etmişti.

Haber Merkezi AA
Korkunç patlamada 170'ten fazla kişi hayatını kaybetti.
Korkunç patlamada 170'ten fazla kişi hayatını kaybetti.

Lübnan'da Başbakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, OHAL'in başkentteki mevcut durum ve hükümetin istifası nedeniyle 18 Eylül'e kadar uzatıldığı aktarıldı.

Lübnan Meclisi, Beyrut Limanı'nda 4 Ağustos'ta meydana gelen patlamanın ardından başkentte 2 hafta süreyle OHAL ilan etmişti.

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6 bin yaralı

  • Patlamada 170'ten fazla kişinin hayatını kaybettiği, yaklaşık 6 bin kişinin yaralandığı ve 30-40 kişinin kayıp olduğu açıklanmıştı.

Cumhurbaşkanı Mişel Avn, patlamaya 6 yıldır Beyrut Limanı'ndaki bir depoda tutulan 2 bin 750 ton amonyum nitratın yol açtığını söylemişti.

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Beyrut patlaması ve Lübnan halkının açmazları
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Diyab başbakanlığındaki hükümet istifa etti

  • Patlamaya ilişkin soru işaretleri ve ihmal iddialarının artması üzerine Lübnan sokaklarında sorumluların cezalandırılmasını talep eden gösteriler düzenlenmişti. Protestolar sonucu Hassan Diyab başbakanlığındaki hükümet istifa etmişti.
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