Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta OHAL uzatıldı

Lübnan'da Başbakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, OHAL'in başkentteki mevcut durum ve hükümetin istifası nedeniyle 18 Eylül'e kadar uzatıldığı aktarıldı.
Lübnan Meclisi, Beyrut Limanı'nda 4 Ağustos'ta meydana gelen patlamanın ardından başkentte 2 hafta süreyle OHAL ilan etmişti.
6 bin yaralı
- Patlamada 170'ten fazla kişinin hayatını kaybettiği, yaklaşık 6 bin kişinin yaralandığı ve 30-40 kişinin kayıp olduğu açıklanmıştı.
Cumhurbaşkanı Mişel Avn, patlamaya 6 yıldır Beyrut Limanı'ndaki bir depoda tutulan 2 bin 750 ton amonyum nitratın yol açtığını söylemişti.
Diyab başbakanlığındaki hükümet istifa etti
- Patlamaya ilişkin soru işaretleri ve ihmal iddialarının artması üzerine Lübnan sokaklarında sorumluların cezalandırılmasını talep eden gösteriler düzenlenmişti. Protestolar sonucu Hassan Diyab başbakanlığındaki hükümet istifa etmişti.