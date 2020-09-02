Beyrut'ta patlama umutları yok etti: Gençler çareyi yurt dışında arıyor

Lübnan'ın siyasi, idari, ticari ve sosyal metropolü Beyrut'un kalbindeki limanda meydana gelen büyük patlamanın ardından gençler derin bir hayal kırıklığı ve öfke sarmalına sürüklendi.

SON 30 YILIN EN BÜYÜK KRİZİ

Farklı din ve mezheplere dayalı siyasi bölünmeler açısından oldukça kırılgan bir yapıya sahip Lübnan, son 30 yılın en büyük krizlerden birini yaşarken, ticaretinin can damarı olan Beyrut Limanı'nda 4 Ağustos'ta meydana gelen şiddetli patlamayla yeni bir felakete sürüklenmiş oldu.

Tarihinin en büyük ekonomik ve mali krizlerinden birinin yaşandığı ve bu nedenle 17 Ekim 2019 tarihinden bu yana hükümet karşıtı gösterilerin çeşitli aralıklarla sürdüğü ülkede, üst üste gelen söz konusu olaylar gençler başta olmak üzere birçok Lübnanlıyı daha iyi bir yaşama sahip olabilmek için başka bir ülkelere göç etmeye yöneltti.

PATLAMA UMUTLARI YOK ETTİ

Fransa'ya göç hazırlıklarını hızlandırmaya karar veren Karl Semaha (23), AA muhabirine yaptığı açıklamada, Beyrut Limanı'ndaki patlamanın geçen yıl 17 Ekim'de başlayan protestoların ardından bir nebze kalan umut ışığını yok ettiğini söyledi.

Patlamadan kurtulan Karl, "Patlamanın meydana geldiği sırada liman yakınlarındaki babamın fabrikasındaydım. Şu ana kadar geçim kaynağımızı mahveden o patlamadan ilahi gücün bizi nasıl kurtardığını bilmiyoruz. "ifadelerini kullandı.

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Elli yaşlarındaki babasının tüm emeklerinin birkaç dakika içinde yerle bir olduğuna işaret eden Karl, "Hayalleri yok eden bir ülkede nasıl kalınır? Elim olaydan önce, üniversite eğitimimi orada tamamlamak için Paris'e göçmenlik belgeleri gönderdim. Patlamadan sonra, umutlarımı kaybettiğim ve güvende hissetmediğim bu ülkeden çıkmak için dosyamın hızlı bir şekilde gözden geçirilmesini istedim." dedi.

OYNAT 00:52 Beyrut'taki patlamanın en net görüntüleri ortaya çıktı Lübnan'ın başkenti Beyrut'taki limanda meydana gelen patlamanın en net görüntüleri yayınlandı. Patlama sonrası oluşan şok dalgasıyla çevredeki binalarda oluşan hasar saniye saniye kameralara yansıdı. BiP'te paylaş

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380 BİN KİŞİ BAŞVURDU

Lübnanlıların yurt dışına göçü yeni değil, aksine on yıllar öncesine, özellikle de iç savaşa kadar (1975-1990) uzanıyor.

Bağımsız milletvekili İlyas Hankeş, bir televizyon konuşmasında ülkesindeki Avrupa büyükelçiliklerinde yaklaşık 380 bin göçmenlik talebi bulunduğunu ve bunların 300 bininin Kanada'nın Trablus Büyükelçiliğine olduğunu söyledi.

Hankeş, bu taleplerin sunulduğu süre zarfını açıklamadı ve bu rakamları Kanada Büyükelçiliğine yakın bir kaynaktan aldığını aktardı.

Uluslararası Veriler Şirketi Sorumlusu Muhammed Şemseddin, yurt dışına göç etme isteği olmasının normal ancak bu rakamların doğru olmadığını belirtti.

Lübnanlıların göç etme isteğini, ülkedeki durumlara ve ekonomik koşullara bağlayan Şemseddin, "Göçmenlerin sayısını bilmek için zamana ihtiyacımız var. Limandaki patlamanın ardından ülkeden ayrılanların sayısı arttı ve bunların çoğu başka ülke vatandaşlığı bulunan kişiler." diye konuştu.

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