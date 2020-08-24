Beyrut Limanı'nda yeni gelişme: Ordu tehlike oluşturan maddeleri tahliye etti

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Bakan Akar: Faaliyetlerimizde haklıyız onun için de kararlı ve azimliyiz

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Deniz Kuvvetlerimiz Ege, Akdeniz ve Karadeniz'de faaliyetlerini yoğun bir şekilde sürdürüyor, ülkemizin, asil milletimizin hak, alaka ve menfaatlerini korumakta azimli ve kararlı ayrıca buna da muktedir bir şekilde görevlerini yerine getiriyorlar. Faaliyetlerimizde haklıyız. Onun için de kararlı ve azimliyiz" dedi.