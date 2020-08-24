Koronavirüs Koronavirüs İstatistikleri
Dünya Beyrut Limanında yeni gelişme Ordu tehlike oluşturan maddeleri tahliye etti
ORTADOĞU

Beyrut'taki patlama: Tehlike oluşturabilecek maddeler tahliye edildi

Beyrut Limanı'nda yeni gelişme: Ordu tehlike oluşturan maddeleri tahliye etti

Lübnan ordusu, şiddetli patlamanın yaşandığı Beyrut Limanı'ndaki tehlike oluşturan maddeleri tahliye ettiğini açıkladı. Tehlike oluşturabilecek maddelerin tahliyesi güvenli bir şekilde gerçekleşirken, yapılan açıklamalarda Fransız ve Lübnanlı uzmanların iş birliği ile kapsamlı incelemelerin devam ettiği belirtildi.

Haber Merkezi AA
Limanda tehlike oluşturan maddeler güvenli bir şekilde tahliye edildi.
Limanda tehlike oluşturan maddeler güvenli bir şekilde tahliye edildi.

Lübnan ordusu, 4 Ağustos'ta meydana gelen Beyrut Limanı'ndaki patlamadan sonra ilk kez yazılı açıklama yaptı.

Kapsamlı incelemeler devam ediyor

Limanda tehlike oluşturan maddelerin güvenli bir şekilde tahliye edildiği belirtilen açıklamada, Fransız ve Lübnanlı uzmanların iş birliği ile kapsamlı incelemelerin devam ettiği kaydedildi.

Beyrut'taki patlamanın ardından Lübnan'da hükümet istifa etti
DÜNYA
Beyrut'taki patlamanın ardından Lübnan'da hükümet istifa etti
  • Açıklamada, 14-22 Ağustos tarihleri arasında her biri hidroklorik asit içeren 25 konteyner ile sızıntı oluşturabilecek tanımlanmamış malzemeler içeren 54 konteynerin de tespit edildiği ve bunların güvenli yöntemlerle kontrol altına alındığı aktarıldı.

Sağlık Bakanı Koca Lübnanlı mevkidaşı ile görüştü: Türk uzman hekim ekibi Lübnan'a gidiyor
GÜNDEM
Sağlık Bakanı Koca Lübnanlı mevkidaşı ile görüştü: Türk uzman hekim ekibi Lübnan'a gidiyor

Beyrut Limanı'ndaki korkunç patlama

Beyrut Limanı'nda 4 Ağustos'ta patlayıcı maddelerin bulunduğu 12 numaralı depoda önce yangın çıkmış ardından tüm kenti sarsan çok güçlü patlamameydana gelmişti.

  • Cumhurbaşkanı Mişel Avn, patlamaya 6 yıldır Beyrut Limanı'ndaki bir depoda tutulan 2 bin 750 ton amonyum nitratın yol açtığını söylemişti. Patlamada 182 kişinin hayatını kaybettiği, yaklaşık 6 bin kişinin yaralandığı ve onlarca kişinin kayıp olduğu açıklanmıştı.

Lübnan’da siyasi kaos: Başbakan istifa etti, hükümet düştü!
DÜNYA
Lübnan’da siyasi kaos: Başbakan istifa etti, hükümet düştü!

Lübnan resmi makamları, patlamaya saldırıdan ziyade "ihmalin yol açtığını" değerlendirmiş, bunun üzerine Lübnan sokağında sorumluların cezalandırılmasını talep eden protestolar yaşanmıştı. Protestolar sonucunda, Lübnan Başbakanı Hassan Diyab hükümeti 10 Ağustos'ta istifa etmişti.

Abone Ol Google News
En küçük bir geri adım yok

En küçük bir
geri adım yok

​Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Yunanistan'a sert mesaj.
Yükseliş devam ediyor

Yükseliş devam ediyor

​Bakan Koca, son 24 saatin tablosunu açıkladı.
Yunanistana anında yanıt

Yunanistan'a
anında yanıt

Türk ve müttefik ülke savaş gemileri ikili deniz eğitimleri gerçekleştirecek.
Can kaybı 8'e yükseldi

Can kaybı 8'e yükseldi

​Giresun'daki sel felaketinde bilanço ağırlaşıyor.
Çocuklar için <br>maske uyarısı

Çocuklar için
maske uyarısı

"İki yaşına kadar olan çocuklara asla ve asla maske takılmamalı"
Çakarlı saldırgan tutuklandı

Çakarlı saldırgan tutuklandı

​İstanbul'da yol kesip dehşet saçmıştı.

Tünelin sonunda <br>ışık göründü

Tünelin sonunda
ışık göründü

DSÖ'den önemli koronavirüs aşısı açıklaması.
Oynayanlar 11 <br>izleyenler +18

Oynayanlar 11
izleyenler +18

​Afiş değişti ama fragman duruyor.
Koronavirüse yakalandı

Koronavirüse yakalandı

​Test sonucunun pozitif çıktığını açıkladı.
Ben böyle bir şey görmedim!

Ben böyle bir şey görmedim!

​İçişleri Bakanı Süleyman Soylu TVNET'e açıklama yaptı.

​Tarihi keşif sonrası indirim kapıları da aralanıyor.
10 dakika oksijene servetimi verirdim

10 dakika oksijene servetimi verirdim

48 gün yoğun bakımda kaldı.
Altında petrol var!

Altında petrol var!

Doğal gaz keşfi sonrası Sivas'tan ilginç çağrı..
Araçları <br>ateşe verdiler

Araçları
ateşe verdiler

Şampiyonlar Ligi finali sonrasında polisle çatıştılar.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.