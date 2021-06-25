Bıçaklı saldırgan Almanya sokaklarında dehşet saçtı: Üç ölü altı yaralı

Polis tarafından yapılan açıklamaya göre, Würzburg şehrinin Barbarossa Meydanı'nda bıçaklı saldırgan, yoldan geçenlere saldırdı.
Üç ölü altı yaralı
Saldırıda ilk belirlemelere göre üç kişi öldü, bazıları ağır en az altı kişi yaralandı.
Polis, saldırganı yakaladı.
"Bacağından vurularak durduruldu"
Yerel basında yer alan haberlere göre polis, saldırganı bacağından vurarak durdurdu.
Polis, olayın gerçekleştiği bölgeyi güvenlik şeridiyle kapattı.
Çok sayıda ambulansın ve polis aracının olay yerine geldiği ifade edildi.