Bıçaklı saldırgan Almanya sokaklarında dehşet saçtı: Üç ölü altı yaralı

Bıçaklı saldırgan Almanya sokaklarında dehşet saçtı: 3 ölü 6 yaralı

Almanya'nın Würzburg kentinde bıçaklı bir saldırgan yoldan geçen sivillere saldırdı. Üç kişiyi öldüren ve altı kişiyi yaralayan zanlı, polis tarafından yakalandı.

Polis tarafından yapılan açıklamaya göre, Würzburg şehrinin Barbarossa Meydanı'nda bıçaklı saldırgan, yoldan geçenlere saldırdı. Saldırıda ilk belirlemelere göre üç kişi öldü, bazıları ağır en az altı kişi yaralandı. Yerel basında yer alan haberlere göre polis, saldırganı bacağından vurarak durdurdu. Polis, olayın gerçekleştiği bölgeyi güvenlik şeridiyle kapattı.

Çok sayıda ambulansın ve polis aracının olay yerine geldiği ifade edildi.













