Dünya Bıçaklı saldırgan Almanya sokaklarında dehşet saçtı Üç ölü altı yaralı
AVRUPA

Bıçaklı saldırgan Almanya sokaklarında dehşet saçtı: Üç ölü altı yaralı

Almanya'nın Würzburg kentinde bıçaklı bir saldırgan yoldan geçen sivillere saldırdı. Üç kişiyi öldüren ve altı kişiyi yaralayan zanlı, polis tarafından yakalandı.

Haber Merkezi AA
Bıçaklı saldırgan Almanya sokaklarında dehşet saçtı: Üç ölü altı yaralı
Almanya'da sokakta yürüyen insanlara saldıran ve üç kişiyi öldüren kişi, polis tarafından yakalandı.

Polis tarafından yapılan açıklamaya göre, Würzburg şehrinin Barbarossa Meydanı'nda bıçaklı saldırgan, yoldan geçenlere saldırdı.

Üç ölü altı yaralı

Saldırıda ilk belirlemelere göre üç kişi öldü, bazıları ağır en az altı kişi yaralandı.

Polis, saldırganı yakaladı.

Bıçaklı saldırgan Almanya sokaklarında dehşet saçtı: 3 ölü 6 yaralı
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Bıçaklı saldırgan Almanya sokaklarında dehşet saçtı: 3 ölü 6 yaralı
Almanya'nın Würzburg kentinde bıçaklı bir saldırgan yoldan geçen sivillere saldırdı. Üç kişiyi öldüren ve altı kişiyi yaralayan zanlı, polis tarafından yakalandı.
Polis tarafından yapılan açıklamaya göre, Würzburg şehrinin Barbarossa Meydanı'nda bıçaklı saldırgan, yoldan geçenlere saldırdı. Saldırıda ilk belirlemelere göre üç kişi öldü, bazıları ağır en az altı kişi yaralandı. Yerel basında yer alan haberlere göre polis, saldırganı bacağından vurarak durdurdu. Polis, olayın gerçekleştiği bölgeyi güvenlik şeridiyle kapattı.
Çok sayıda ambulansın ve polis aracının olay yerine geldiği ifade edildi.

"Bacağından vurularak durduruldu"

Yerel basında yer alan haberlere göre polis, saldırganı bacağından vurarak durdurdu.

Polis, olayın gerçekleştiği bölgeyi güvenlik şeridiyle kapattı.

Çok sayıda ambulansın ve polis aracının olay yerine geldiği ifade edildi.

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