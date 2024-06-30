Biden'a adaylıktan çekil baskısı

ABD'de kasım ayında yapılacak başkanlık seçimleri öncesi mevcut Başkan Joe Biden ve rakibi olan eski Başkan Donald Trump arasında geçtiğimiz Cuma günü yapılan televizyon münazarasının yankıları büyüyor. Biden'ın Trump karşısında adeta ezilmesi, Demokrat Parti çevreleri ve bazı medya kurumları tarafından kendisine yarıştan çekilme baskıları yapılmasını beraberinde getirdi. New York Times (NYT) gazetesi, "Başkan Biden ülkesine hizmet etmek için yarıştan çekilmeli" başlığıyla çıktı. Gazetenin yazarlarından Thomas Friedman, yazdığı makalede "Biden'ın münazaradaki durumu beni ağlattı. Şerefini korumak için yarıştan çekilmeli" cümlelerine yer verdi. Time Dergisi ise kapağına Biden'ın yürüyerek çizgiden çıkma fotoğrafını "Panik" ifadesiyle birlikte taşıdı.