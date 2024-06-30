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Dünya

Biden'a adaylıktan çekil baskısı

ABD Başkanı Biden'ın Trump karşısındaki hali ve kötü performansı deprem etkisi yarattı. İngiliz medyası Biden'a bir haftalık süre verirken, ABD'nin en büyük gazetelerinden NYT, Başkan'a açıkça 'Geri çekil' dedi. Time dergisi ise kapağına Biden'ın yürüyerek çizgiden çıkma fotoğrafını ‘Panik’ sözleriyle birlikte taşıdı.

04:00 - 30/06/2024 Pazar
Güncelleme: 02:11 - 30/06/2024 Pazar
Yeni Şafak
Arşiv.
Arşiv.

ABD'de kasım ayında yapılacak başkanlık seçimleri öncesi mevcut Başkan Joe Biden ve rakibi olan eski Başkan Donald Trump arasında geçtiğimiz Cuma günü yapılan televizyon münazarasının yankıları büyüyor. Biden'ın Trump karşısında adeta ezilmesi, Demokrat Parti çevreleri ve bazı medya kurumları tarafından kendisine yarıştan çekilme baskıları yapılmasını beraberinde getirdi. New York Times (NYT) gazetesi, "Başkan Biden ülkesine hizmet etmek için yarıştan çekilmeli" başlığıyla çıktı. Gazetenin yazarlarından Thomas Friedman, yazdığı makalede "Biden'ın münazaradaki durumu beni ağlattı. Şerefini korumak için yarıştan çekilmeli" cümlelerine yer verdi. Time Dergisi ise kapağına Biden'ın yürüyerek çizgiden çıkma fotoğrafını "Panik" ifadesiyle birlikte taşıdı.

Öte yandan, münazara sonrası ilk mitingini Virginia'da yapan Trump, münazarada büyük bir zafer kazandığını belirterek, “Biden ne yaptığını bile bilmiyordu” dedi.



#ABD
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