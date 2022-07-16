Biden’a Şirin protestosu: Gazeteciler Ebu Akile tişörtü giydi

Gazeteciler Biden’ın, Filistin Devlet Başkanı Mahmut Abbas ile yaptığı basın toplantısına Şirin Ebu Akile’in resminin olduğu ve üzerine “Şirin için adalet” yazısının bulunduğu siyah tişörtlerle katıldılar.

ABD Başkanı Joe Biden’ın Ortadoğu kapsamında dün Batı Şeria’ya yaptığı ziyaret protestolarla karşılandı. Biden’ın, Filistin Devlet Başkanı Mahmut Abbas ile yaptığı basın toplantısına, Filistinli gazeteciler, Mayıs ayında İsrail askerleri tarafından şehit edilen gazeteci Şirin Ebu Akile’in resminin olduğu ve üzerine “Şirin için adalet” yazısının bulunduğu siyah tişörtlerle katıldılar.

Ayrıca basın toplantısında en ön sırada Şirin’in fotoğrafının asıldığı bir sandalye de boş bırakıldı. ABD Başkanı Biden, Akile’nin ailesinin görüşme talebini geri çevirmişti. El Cezire haber kanalında çalışan gazeteci Ebu Akileh, 11 Mayıs’ta, İsrail işgal güçlerinin Filistin’in Cenin kentine yaptığı bir baskın sırasında, ‘basın’ yazan yelek ve kask taktığı sırada başından vurularak şehit edilmişti. Akile’yi şehit eden kurşunun İsrail askerlerinin silahından çıktığı hem Birleşmiş Milletler hem de Amerikan CNN kuruluşunun yaptığı araştırmalar sonucu belirlendi.

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DÜNYA Şirin Ebu Akile’nin ailesi, İsrail ziyaretinde Biden'dan görüşme talep etti