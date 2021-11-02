Biden'dan Çin'e 'iklim zirvesi' tepkisi: Büyük yanlış yaptınız

Biden, İskoçya'nın Glasgow kentinde devam eden 26'ncı Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı'nın (COP26) ardından basın toplantısı düzenledi.

Söz konusu zirvede iklim konusunda büyük yol kat ettiklerine inandıklarının altını çizen Biden, ABD'nin bu konuda diğer ülkelere elinden gelen desteği vermeye hazır olduğunu vurguladı.

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"Nasıl lider olduğunuzu iddia edeceksiniz"

Biden, iklim konusunun tüm dünya için çok önemli olduğunu belirterek, "Çin, iklim konusunu terk etti. Şimdi nasıl lider olduğunuzu iddia edeceksiniz. Aynısı Rusya ve Suudi Arabistan için de geçerli." dedi.

"Çatışma değil, rekabet istiyoruz"

Çin, Rusya ve Suudi Arabistan'ın iklim zirvesine katılmamasını "sorunlu" olarak nitelendiren Biden, "Biz buraya geldik, tüm dünyanın ABD'ye ve liderlik rolüne baktığını düşünüyorum. Buraya katılmamak bilhassa Çin için büyük bir yanlış. Çin, tüm dünyadan insanları etkileme yetisini kaybetti." ifadesini kullandı.

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Biden, bir gazetecinin "Çin ile silahlı çatışma ihtimali sizi korkutuyor mu?" sorusuna, "Hayır korkmuyorum. Ben Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile defalarca konuştum, zamanı henüz net değil ama yakın zamanda bir çevrim içi görüşmemiz de olacak. Şunu net bir şekilde söyledim. Biz çatışma değil, rekabet istiyoruz. Çatışma için bir neden yok." yanıtını verdi.

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Fed adayına ilişkin soruyu yanıtladı

ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanlığına kimin aday gösterileceğinin sorulması üzerine ise Biden, “oldukça hızlı” bir açıklama yapacakları yanıtını verdi.

Biden, konuya ilişkin ekonomi danışmanlarıyla görüştüğünü belirterek, “Birçok iyi seçeneğimiz var ama spekülasyon yapmayacağım.” dedi.

"Virginia'yı kazanacağız"

Bugün Virginia eyaletinde yapılan valilik seçimlerini Cumhuriyetçi bir adayın kazanması durumunda 2022'deki Kongre ara seçimleri konusunda endişelenip endişelenmeyeceğinin sorulması üzerine Biden, "Virginia'yı biz kazanacağız. Evet çok başa baş bir yarış var ama ben bizim kazanacağımızı düşünüyorum." diye konuştu.

Biden, hala Kongrede bir uzlaşıya varılamayan altyapı paketi için de Senatör Joe Manchin'in desteğini kazanacaklarına inandıklarını söyledi.