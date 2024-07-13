|
Dünya

Biden'dan Gazze'de ateşkes müzakerelerine ilişkin açıklama: Bu işi bitirmeye kararlıyım

ABD Başkanı Joe Biden, İsrail ile Hamas arasında devam eden ateşkes müzakerelerine ilişkin yaptığı açıklamada, “Ekibim ilerleme kaydediyor ve ben de bu işi bitirmeye kararlıyım” dedi.

13:46 - 13/07/2024 Cumartesi
DHA
ABD Başkanı Joe Biden
ABD Başkanı Joe Biden

ABD Başkanı Joe Biden, Haziran ayında kalıcı ateşkes ve tüm rehinelerin serbest bırakılmasına ilişkin 3 aşamalı bir ateşkes önerisi açıklamıştı. Biden'ın açıkladığı ateşkes planı; İsrail ordusunun Gazze'den çekilmesini, insani yardımların artırılmasını ve düşmanlıkların kalıcı olarak sona ermesini içeriyordu.


Biden dün yaptığı açıklamada planın hem İsrail hem de Hamas tarafından kabul edildiğine dikkat çekerek , “Altı hafta önce ateşkesin nasıl sağlanacağına ve rehinelerin eve nasıl getirileceğine dair kapsamlı bir çerçeve ortaya koydum. Hâlâ yapılması gereken işler var ve bunlar karmaşık konular ancak bu çerçeve hem İsrail hem de Hamas tarafından kabul edilmiş durumda. Ekibim ilerleme kaydediyor ve ben de bu işi bitirmeye kararlıyım” ifadelerini kullandı.


#Joe Biden
#ABD
#Gazze
10 dakika önce
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2024 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Erken emeklilik şartları neler, kimler yararlanabilir? 2000 sonrasına erken emeklilik onaylandı mı?