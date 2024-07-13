Biden'dan Gazze'de ateşkes müzakerelerine ilişkin açıklama: Bu işi bitirmeye kararlıyım

Biden dün yaptığı açıklamada planın hem İsrail hem de Hamas tarafından kabul edildiğine dikkat çekerek , “Altı hafta önce ateşkesin nasıl sağlanacağına ve rehinelerin eve nasıl getirileceğine dair kapsamlı bir çerçeve ortaya koydum. Hâlâ yapılması gereken işler var ve bunlar karmaşık konular ancak bu çerçeve hem İsrail hem de Hamas tarafından kabul edilmiş durumda. Ekibim ilerleme kaydediyor ve ben de bu işi bitirmeye kararlıyım” ifadelerini kullandı.