Bir haftada 6 gri balina ölü bulundu

Yetkililer, bu yıl bölgede olağanüstü sayıda balina gözlendiğini ancak ölümlerin nedeninin henüz kesinleşmediği kaydetti.

Ayrıca, bu yıl San Francisco Körfezi bölgesinde 14 gri balina ve 1 minke balinasının öldüğü, bunlardan 3'ünün ölüm nedeninin ise tekne çarpması sonucu olduğu bildirildi.