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Bir haftada 6 gri balina ölü bulundu

Bir haftada 6 gri balina ölü bulundu

15:5030/05/2025, Cuma
DHA
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Yetkililer, bu yıl bölgede olağanüstü sayıda balina gözlendiğini ancak ölümlerin nedeninin henüz kesinleşmediği kaydetti.
Yetkililer, bu yıl bölgede olağanüstü sayıda balina gözlendiğini ancak ölümlerin nedeninin henüz kesinleşmediği kaydetti.

San Francisco Körfezi bölgesinde bir hafta içinde 6 gri balina ölü olarak kıyıya vurdu.

California Bilimler Akademisi, 21 Mayıs'tan önceki güne kadar 6 gri balinanın San Francisco Körfezi'nin farklı yerlerinde ölü bulunduğunu açıkladı.

Yetkililer, bu yıl bölgede olağanüstü sayıda balina gözlendiğini ancak ölümlerin nedeninin henüz kesinleşmediği kaydetti.

Ayrıca, bu yıl San Francisco Körfezi bölgesinde 14 gri balina ve 1 minke balinasının öldüğü, bunlardan 3'ünün ölüm nedeninin ise tekne çarpması sonucu olduğu bildirildi.

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