Dünya Bir şekilde döneceğim
AMERİKA

Bir şekilde döneceğim

Bir şekilde döneceğim

3 Kasım 2020’deki seçimlere hile karıştığı iddiasını son ana kadar dillendiren Trump, veda konuşmasında “Bir şekilde geri döneceğim” dedi. Birçok Cumhuriyetçiyle de ters düşen Trump’ın “Patriot (Vatansever) Party” adıyla yeni bir parti kuracağı belirtiliyor.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Donald Trump
Donald Trump

Dün görevi halefi Joe Biden’a devreden eski ABD Başkanı Donald Trump ve ailesi dün saat 16.15’te (TSİ) Beyaz Saray’dan ayrıldı. Trump ve ailesi Beyaz Saray’ın bahçesindeki Marine One helikopterine binerek başkanlık konutunu terketti. Trump Beyaz Saray’dan ayrılırken, Başkan Yardımcısı Mike Pence’in kendisini uğurlamaması dikkat çekti. Helikopterle Maryland Askeri Üssü’ne geçen Donald Trump buradan veda konuşması gerçekleştirdi.

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  • Trump, “Amerikan ordusunu yeniden inşa ettik. Yaptıklarımız gerçekten muazzamdı. Biz sıradan bir yönetim değildik. Bir şekilde geri döneceğim. Pandemi bizi etkilememiş olsaydı, inanılmaz rakamlara ulaşacaktık. Kongreye çok teşekkür etmek istiyorum birlikte çok iyi çalıştık, en azından bazı unsuralarıyla” dedi. Kısa bir konuşma yapan Melania Trump da “Sizin First Lady’niz olmak benim için bir onurdu” ifadelerini kullandı. Öte yandan ABD’deki iki partiili sistemde dengeyi bozacak üçüncü bir parti kurma girişiminde olduğu iddia edildi. Wall Street Journal gazetesinin konuya yakın kaynaklara dayandırdığı haberine göre, dün Beyaz Saray’a veda eden Trump, yeni bir siyasi parti kurma hazırlığında.

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ABD'de 3 Kasım 2020'de yapılan seçimleri kazanan Joe Biden, ABD Kongresindeki törende yemin ederek ülkenin 46'ncı başkanı oldu. Biden, olağanüstü güvenlik önlemlerinin alındığı ABD Kongresinde, Yüksek Mahkeme Başyargıcı John Roberts'ın huzurunda 1893 yılından beri ailesinde olan İncil'e el basarak yemin etti.

VATANSEVER PARTİSİ YOLDA

Son günlerde yakın çevresine Trump’ın bu yeni partiden söz ettiğini aktaran kaynaklar, partinin isminin ise “Patriot (Vatansever) Party” olacağını kaydetti. Trump, 3 Kasım 2020’de yapılan seçimleri kaybetmiş ancak seçimlerin “hileli” olduğunu iddia ederek, sonuçlara itiraz etmişti. Trump, birçok eyalette başladığı hukuk mücadelesinden bir sonuç alamamıştı. ABD’de Donald Trump yanlısı bazı protestocuların ABD Kongresini basmasının ardından, Trump Cumhuriyetçi Partideki bazı isimlerle ters düşmüştü. Trump ile Cumhuriyetçi Parti’nin önde gelenleri arasında gerilimin bir süredir varolduğu ve bu bu gerilimin parti içinde çatlamaya neden olabileceği konuşuluyordu. Trump salı gecesi veda mesajında, “mücadele yeni başlıyor” yorumuna neden olan ifadeler kullanması da yeni parti iddialarını kuvvetlendirdi. Başkanlık süresinin bitmesine 24 saatten az bir süre kala yayınlanan Başkan Trump’ın veda mesajında “Bilmenizi isterim ki başlattığımız hareket sadece bir başlangıç” dedi. Trump, “ABD’nin on yıllar içerisinde yeni savaş başlatmayan ilk başkanı olmaktan gurur duyuyorum.” dedi.

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Bannon dahil 73 kişiye af

  • Trump, başkanlıktaki son gününde aralarında Beyaz Saray’ın eski başdanışmanı Steve Bannon’ın olduğu 73 kişi için af kararları yayımladı. Trump’ın 73 kişiye af, 70 kişiye ceza indirimi getiren kararları, başkanlığının sona erdiği gece yarısından sonra yayımlandı. Affedilenler arasında, Trump’ın eski başdanışmanının yanısıra müzik ve spor dünyasından bazı isimler, eski Kongre üyeleri ve Trump’ın aile yakınları yer aldı.
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