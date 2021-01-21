Bir şekilde döneceğim

Dün görevi halefi Joe Biden’a devreden eski ABD Başkanı Donald Trump ve ailesi dün saat 16.15’te (TSİ) Beyaz Saray’dan ayrıldı. Trump ve ailesi Beyaz Saray’ın bahçesindeki Marine One helikopterine binerek başkanlık konutunu terketti. Trump Beyaz Saray’dan ayrılırken, Başkan Yardımcısı Mike Pence’in kendisini uğurlamaması dikkat çekti. Helikopterle Maryland Askeri Üssü’ne geçen Donald Trump buradan veda konuşması gerçekleştirdi.

DÜNYA Biden ABD’nin 46. başkanı: Devir yok teslim var

Trump, “Amerikan ordusunu yeniden inşa ettik. Yaptıklarımız gerçekten muazzamdı. Biz sıradan bir yönetim değildik. Bir şekilde geri döneceğim. Pandemi bizi etkilememiş olsaydı, inanılmaz rakamlara ulaşacaktık. Kongreye çok teşekkür etmek istiyorum birlikte çok iyi çalıştık, en azından bazı unsuralarıyla” dedi. Kısa bir konuşma yapan Melania Trump da “Sizin First Lady’niz olmak benim için bir onurdu” ifadelerini kullandı. Öte yandan ABD’deki iki partiili sistemde dengeyi bozacak üçüncü bir parti kurma girişiminde olduğu iddia edildi. Wall Street Journal gazetesinin konuya yakın kaynaklara dayandırdığı haberine göre, dün Beyaz Saray’a veda eden Trump, yeni bir siyasi parti kurma hazırlığında.

OYNAT 00:55 Joe Biden yemin ederek ABD'nin 46'ncı başkanı oldu ABD'de 3 Kasım 2020'de yapılan seçimleri kazanan Joe Biden, ABD Kongresindeki törende yemin ederek ülkenin 46'ncı başkanı oldu. Biden, olağanüstü güvenlik önlemlerinin alındığı ABD Kongresinde, Yüksek Mahkeme Başyargıcı John Roberts'ın huzurunda 1893 yılından beri ailesinde olan İncil'e el basarak yemin etti. BiP'te paylaş

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VATANSEVER PARTİSİ YOLDA

Son günlerde yakın çevresine Trump’ın bu yeni partiden söz ettiğini aktaran kaynaklar, partinin isminin ise “Patriot (Vatansever) Party” olacağını kaydetti. Trump, 3 Kasım 2020’de yapılan seçimleri kaybetmiş ancak seçimlerin “hileli” olduğunu iddia ederek, sonuçlara itiraz etmişti. Trump, birçok eyalette başladığı hukuk mücadelesinden bir sonuç alamamıştı. ABD’de Donald Trump yanlısı bazı protestocuların ABD Kongresini basmasının ardından, Trump Cumhuriyetçi Partideki bazı isimlerle ters düşmüştü. Trump ile Cumhuriyetçi Parti’nin önde gelenleri arasında gerilimin bir süredir varolduğu ve bu bu gerilimin parti içinde çatlamaya neden olabileceği konuşuluyordu. Trump salı gecesi veda mesajında, “mücadele yeni başlıyor” yorumuna neden olan ifadeler kullanması da yeni parti iddialarını kuvvetlendirdi. Başkanlık süresinin bitmesine 24 saatten az bir süre kala yayınlanan Başkan Trump’ın veda mesajında “Bilmenizi isterim ki başlattığımız hareket sadece bir başlangıç” dedi. Trump, “ABD’nin on yıllar içerisinde yeni savaş başlatmayan ilk başkanı olmaktan gurur duyuyorum.” dedi.

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