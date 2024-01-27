Bir soykırım davası da İsrail destekçisi Biden'a

merkezli Anayasal Haklar Merkezi (CCR), Gazze'deki soykırımın önlenememesi nedeniyle ABD Başkanı Joe Biden ve yönetimine karşı bir dava açmıştı.

merkezli Anayasal Haklar Merkezi (CCR), Gazze'deki soykırımın önlenememesi nedeniyle ABD Başkanı Joe Biden ve yönetimine karşı bir dava açmıştı.

Dava, Kaliforniya'daki bir federal mahkemede görülmeye başlandı. Bu duruşma, Lahey'deki Uluslararası Adalet Divanı'nın, Güney Afrika tarafından İsrail'in Gazze'de soykırım eylemleri gerçekleştirmiş olduğuna dair bir karar vermesinden kısa bir süre sonra başladı.