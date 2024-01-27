Bir soykırım davası da İsrail destekçisi Biden'a

Lahey'den sonra başladı
Dava, Kaliforniya'daki bir federal mahkemede görülmeye başlandı. Bu duruşma, Lahey'deki Uluslararası Adalet Divanı'nın, Güney Afrika tarafından İsrail'in Gazze'de soykırım eylemleri gerçekleştirmiş olduğuna dair bir karar vermesinden kısa bir süre sonra başladı.
Davacılar, Gazze'deki soykırımın devam etmesini, davalılar Biden, Dışişleri Bakanı Antony Blinken ve Savunma Bakanı Lloyd Austin'in İsrail'e verdiği koşulsuz destekle mümkün olduğunu iddia ediyor. Davacılar, federal mahkemenin ABD'nin, İsrail'in Gazze'deki saldırganlığına son vermesi için nüfuzunu kullanmaya çağırmasını talep ediyor.
Dava, geçen yılın Kasım ayında CCR tarafından ilk kez sunulmuştu.