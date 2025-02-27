Bir Trump soytarılığı: Soykırımın üstüne tatil videosu

Gazze’ye el koyma ve Filistinlileri tehcir etme niyetini açıklayan ABD Başkanı Donald Trump'ın sosyal medya hesabından yaptığı rezil paylaşım tartışmalara neden oldu. Truth Social’dan paylaşım yapan Trump, yapay zeka ile oluşturulan 33 saniyelik videoda, İsrail saldırıları ile hayalet kente dönen Gazze Şeridi'ni tatil kentine dönüştürerek kendisini ve İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'yu tatil yaparken gösterdi. Videoda, çocukların moloz yığınları arasında silahlı kişilerden kaçtığı anlar yer alırken, sosyal medya kullanıcılarından sert tepkiler geldi. Trump, Gazze'nin devralınacağı ve Filistinlilerin zorla yerinden edileceği yönündeki planlarını da dile getirdi.

ALTIN TRUMP HEYKELLERİ DİKİLECEKMİŞ

Çocukların moloz yığınları içinde silahlı kişilerden kaçtığı gösterilerek başlayan görüntülerde, ABD bayrağının renklerinde "Sıradaki ne?" yazısı ekrana geliyor. Ardından gelen karelerde Gazze, turistik bir tatil kentine dönüşmüş gibi gösteriliyor. Lüks arabaların ve gökdelenlerin yer aldığı sokak görüntülerinde, Trump'ın altından figürleri görünüyor.

GAZZE KASABIYLA ŞEZLONGDA UZANIYOR

Videoda ABD Başkanı Donald Trump'ın danışmanı ve 'Hükümet Verimlilik Departmanı'nı (DOGE) yöneten milyarder iş insanı Elon Musk'ın deniz kenarında gülerek yemek yediği, erkek dansçıların kumsalda dansöz kıyafetiyle dans ettiği, bir çocuğun elinde Trump'ın başı şeklinde altın rengi bir balon taşıdığı, Gazze sahiline yatların yanaştığı ve çocukların da havada savrulan paraların altında oynadığı görüldü. Videonun sonlarına doğru Trump ve Netanyahu'nun yan yana şezlongda uzandığı kareler yer alıyor.

Videoda Elon Musk'ın paraların içinde Gazze'de boy gösterdiği anlar rezilce tasvir edildi.

TEPKİLER ÇIĞ GİBİ

Paylaşıma, Trump destekçileri de dahil olmak üzere pek çok sosyal medya kullanıcısı Instagram'dan tepki gösterdi. Trump destekçisi olduğunu belli eden ve "Amerika'yı yeniden büyük yapalım" sloganını yorumuna ekleyen bir kullanıcı, "Trump. Bizim ulusumuzun geleceğimize odaklan, diğer ülkelere engeller yaratma" ifadelerini kullandı. Bir başka kullanıcı, "Bu yapay zeka saçmalığı da ne? Vergilerimin bir başka ülkenin yıkılması için harcanmasını istemiyorum." değerlendirmesinde bulundu.

SKANDAL PLANIN TANITIMI

ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'da kabul ettiği İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile düzenlenen ortak basın toplantısında, ABD'nin Gazze Şeridi'ni devralacağını söylemişti. Gazze'nin artık tamamen bir yıkım alanı olduğunu kaydeden Trump, Gazze'deki Filistinlilerin başta Mısır ve Ürdün olmak üzere komşu ülkelerde inşa edilecek yeni yerleşim yerlerine gitmelerinin çok daha iyi olacağını savunmuştu. Trump, Filistinlilerin Gazze'den ayrılmaktan başka seçeneklerinin olmadığını da iddia etmişti.

Emlak zirvesi planlıyor

ABD Başkanı Donald Trump’ın Ortadoğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff, yönetimin Gazze’ye yönelik tehcir planını görüşmek üzere yakında bölgedeki gayrimenkul geliştiricileri ve planlamacılarla bir zirve düzenleneceğini söyledi. Salı akşamı Washington’da düzenlenen bir etkinlikte konuşan Witkoff, “Çok yakında Ortadoğu bölgesindeki muhtemelen en büyük geliştiricilerle, Arap geliştiricilerin birçoğuyla, çok sayıda ana planlamacıyla, bir zirve düzenleyeceğiz. Bence insanlar buradan çıkan bazı fikirleri gördüklerinde hayrete düşecekler” dedi. Witkoff, zirvenin nerede ve ne zaman yapılacağı da dahil olmak üzere daha fazla ayrıntı vermedi.







