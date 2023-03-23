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Dünya

Bir yılda altı bin saldırı

Dünya Hak İhlalleri Raporu'nu kamuoyuyla paylaşan UHİM Yönetim Kurulu Başkanı Veysel Başar, yabancı düşmanlığı ve ırkçılığın çözümsüz hale getirildiğine ve İslam düşmanlığının rekor kırdığına değindi.

Saliha Engin
04:00 . 23/03/2023 Perşembe
Yeni Şafak
UHİM Yönetim Kurulu Başkanı Veysel Başar.

UHİM Yönetim Kurulu Başkanı Veysel Başar.

Uluslararası Hak İhlalleri İzleme Merkezi (UHİM), 2022 yılı Dünya Hak İhlalleri Raporu yayınladı. Raporda çevre, eğitim, sağlık, hukuk, medya, ekonomi, siyaset ve sağlık alanlarında dünyada gerçekleşen hak ihlalerine yer verildi. Raporu kamuoyuyla paylaşan UHİM Yönetim Kurulu Başkanı Veysel Başar “Raporda Batı demokrasilerinin yapısal bir sorunu olan yabancı düşmanlığı ve ırkçılığın çözümsüz hale getirildiğine ve İslam düşmanlığının 6 bin 270 saldırı ile rekor kırdığına özellikle dikkat çekilmiştir” dedi. İşte rapordan bazı bölümler:

YASAK ÜSTÜNE YASAK

Avrupa’da ayrışma, eğitimin temel enstrümanı haline gelmiş sosyo-ekonomik statüye, etnik kökene ve kültüre göre çocuklar belirli okul ve sınıflarda tasnife tabi tutuluyor. Bu durumdan en fazla Romanlar gibi azınlıklar ve çeşitli amaçlarla Avrupa’ya gitmiş diğer etnik topluluklar etkileniyor. Danimarka, ilkokullarda başörtüsünün yasaklanması için 24 Ağustos 2022’de bir tavsiye kararı aldı. Fransa ise tüm meslek kurslarına başörtülü kadınların gelmesini yasakladı.

ÇİN UYGUR BİLİNCİNİ YOK EDİYOR

UHİM tarafından hazırlanan raporda Çin’e de yer veridi. Çin, Uygur, Kazak ve Tibetlere yönelik sistemik asimilasyon ve yok etme politikalarına bu yıl da devam etmekle suçlandı. Çin’in Uygurların başta yaşam hakkı olmak üzere maddi-manevi vücut bütünlüklerine yönelik pek çok temel insan haklarını ihlal ettiği, insanların zorla başka bölgelere gönderilmesi, sistematik işkence, ailelerin parçalanması, cinsel şiddet uygulandığı vurgulandı.



#yasak
#eğitim
#ırkçılık
#İslam
4 saat önce
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