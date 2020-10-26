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Dünya Biz Azerbaycanın ta kendisiyiz
ASYA

Biz Azerbaycan’ın ta kendisiyiz

Ermenistan’a yönelik gerek askeri gerek lojistik yardımlarıyla büyük tepki toplayan İran, geçtiğimiz günlerde protesto eylemleri sırasında tutukladığı 60’dan fazla kişiyi hala serbest bırakmadı. Protestolar sırasında tutuklanan aktivistlerin yalnızca 66’sının kimlik bilgilerinin belirlendiğini söyleyen Güney Azerbaycan Milli Uyanış Hareketi (GAMOH) Başkan Yardımcısı ve İran Uzmanı Elyar Türker, "Bazı gözaltına alınan kişilerin ise kimlikleri belli değil. İran bu tutuklamalarla Güney Azerbaycan Türkleri’nin milli duygularını ezmek istiyor. Tepki gösterenleri tutuklayarak baskı altına almaya çalışıyor. İran, tutuklama yaparak çok yanlış bir tutum sergiliyor. Azerbaycan’da savaşan, şehit olan herkes bizim kardeşimiz. Biz Azerbaycan taraftarı yandaşı değiliz, Azerbaycan’ın ta kendisiyiz” dedi.

Aybike Eroğlu Yeni Şafak
Elyar Türker
Elyar Türker

İran’daki Türkler Karabağ’da yaşananları yakından izleyip derdiyle dertlendiğine dikkat çeken Türker, “İran’ın ise Ermenistan’a yardım etmeye devam ediyor. Güney Azerbaycan Türkleri’nin nefretini de işte bu nedenle kazanıyor. O yüzden orada olan her haksızlığa tepki göstereceğiz” diye konuştu.

KADIN AKTİVİSTLER TUTUKLU

İran rejiminin Tebriz’de 9 kadın akvisti tutukladığını hatırlatan Türker, “Şima Elmasi, Habibe(Melihe) Bergi, Mina Velipur, Sara Turi, Sakine Abdi, Fateme İbrahimzade ve Kowser Nemati(Anne kız) Mehtap Askerinejad ve Aylin Şirzadi(anne kız) isimleri. Bu aktivistlerden 13 yaşında olan Kowser Nemati, 24 saatlik gözaltı’nın ardından 19 Ekim’de ve Sakine Abdi 4 günlük gözaltı’nın ardından 21 Ekim’de hastalığı nedeniyle serbest bırakıldı. Ayrıca, İffet Nikbaht isimli Tahran’da ikamet eden bir diğer Azerbaycanlı kadın aktivist, 18 Ekim İran rejimi güvenlik güçleri tarafından tutuklandı ve bugüne kadar durumuyla ilgili bir bilgi elde edinilemedi” şeklinde konuştu.

AİLELER BİLGİ ALAMADI

Türklerin yoğun olarak yaşadığı Erdebil kentinde 11 aktivistin tutuklandığını aktaran Türker, “Asker Ekberzade, Muctaba Parvin, Mustafa Parvin, Ali Kheyrcu, Bahman Kheyrcu, Mehdi Huşmandin isimli aktivistlerin sağlık durumlarıyla ilgili hiçbir haber yok. Gözaltıların üzerinden 3 hafta geçmesine rağmen, yetkililer bu kişilerin ailelerine yeterli ve ikna edici bilgi vermedi” diye aktardı. Türker, “İran güvenlik güçlerinin şiddetli müdahalesiyle tutuklanan Seccad Jowlani ve Muhammet Jowlani, 19 Ekim’de 500 milyon Tümenlik kefalet ile serbest bırakıldı. Ayrıca Parviz Siyabi, Hamed Hayderi Baris ve Hüseyin Balakhani de kefalet ile serbest bırakıldı” ifadelerini kullandı.

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