Blinken: Putin'in Ukrayna'ya karşı yürüttüğü savaş stratejik bir başarısızlık olmuştur

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken
Finlandiya'nın başkenti Helsinki'de konuşan Blinken, Rusya-Ukrayna savaşıyla NATO ve ABD'nin attığı adımlara ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
Moskova için iki olası yol belirledik
NATO'nun bir savunma birliği olduğunu anımsatan Blinken, NATO'nun kapısının yeni üyelere açık olduğunu ve açık kalmaya devam edeceğini söyledi.
ABD Avrupa'ya doğal gaz tedarikini iki katından fazla artırdı
Blinken, Avrupa'nın çok sayıda mülteci kabul ettiğini, Rusya'ya birçok yaptırım uyguladığını belirterek, şunları kaydetti:
- "Ayrıca, Moskova on yıllar boyunca Avrupa'nın Rus petrol ve gazına olan bağımlılığını derinleştirmek için çalıştı. Avrupa, Rus enerjisinden hızlı ve kararlı bir şekilde uzaklaştı. 2022'de Avrupa Birliği (AB) ülkeleri elektriklerinin beşte birini rüzgar ve güneşten elde ederek rekor kırdı. ABD ise Avrupa'ya doğal gaz tedarikini iki katından fazla artırdı. Bu arada, petrolde tavan fiyat uygulaması Rusya'nın gelirlerini önemli ölçüde azalttı. Rusya'nın petrol gelirleri yüzde 43 oranında düştü. Rus hükümetinin petrol ve doğal gazdan elde ettiği vergi gelirleri neredeyse üçte iki oranında düştü."
Blinken, Ukraynalıların kendi geleceklerini kendilerinin yazacağını ve bu konuda Rusya'nın yaptıklarının sadece Ukraynalıların kararlılığını artırdığını ifade etti.
Ukrayna'nın hiçbir zaman Rusya olmayacağını vurgulayan Blinken, Ukrayna'nın egemen, bağımsız ve kendi kaderini sıkı sıkıya kontrol eden bir ülke olduğunu belirtti.