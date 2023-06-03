Blinken: Putin'in Ukrayna'ya karşı yürüttüğü savaş stratejik bir başarısızlık olmuştur

"Moskova için iki olası yol belirledik. Ukrayna, Rusya ve tüm Avrupa için daha fazla güvenlik sağlayabilecek bir diplomasi yolu ya da Rus hükümeti için ağır sonuçlara yol açacak bir saldırganlık yolu. Rusya'nın savaşı seçmesi halinde ise üç şey yapacaktık. Ukrayna'yı destekleyecek, Rusya'ya ağır bedeller ödetecek ve müttefiklerimizi bu hedefler etrafında toplayarak NATO'yu güçlendirecektik."