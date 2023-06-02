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Dünya

Rusya: Ukrayna ordusunun saldırısında iki kişi öldü

Rusya'nın Belgorod Bölge Valisi Vyaçeslav Gladkov tarafından yapılan açıklamada, Ukrayna ordusunun bölgeye düzenlediği saldırıda 2 kişinin yaşamını yitirdiği bildirildi.

14:50 . 2/06/2023 Cuma
AA
Arşiv

Arşiv

Gladkov, Telegram kanalından, Belgorod bölgesindeki duruma dair açıklamalarda bulundu.

Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin aynı anda bölgenin birkaç yerleşim birimine saldırı düzenlediğini belirten Gladkov, "Ukrayna güçleri, bölgedeki Maslov köyüne ateş açtı. Şarapnel parçaları arabalara isabet etti. Bunların birisinde 2 kadın vardı. Bu kadınlar olay yerinde hayatını kaybetti. Başka bir arabada da 2 kişi yaralandı." ifadelerini kullandı.

Gladkov, saldırılarda gaz dağıtım ağı ve elektrik hattının hasar gördüğü bilgisini paylaştı.


Belgorod bölgesine yönelik saldırılar sürüyor


Rusya'nın Belgorod bölgesine zaman zaman saldırılar düzenleniyor.

Vyaçeslav Gladkov, Ukrayna ordusunun bölgeye çok namlulu roketatar sistemiyle saldırı düzenlediğini dün duyurmuştu.

Saldırılar nedeniyle geçici tahliye merkezinin kurulduğu bölgeye, geçen hafta Ukrayna ordusuna bağlı sabotaj grubunun girdiği ve bu gruba karşı operasyon düzenlendiği açıklanmıştı.



#Belgorod
#Gladkov
#Rusya
#saldırı
#Ukrayna
35 dakika önce
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