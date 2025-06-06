BM ABD'nin Netanyahu hakkında tutuklama emri çıkaran 4 UCM hakimine yönelik yaptırım kararından rahatsız

BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri Volker Türk, ABD yönetiminin, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve eski Savunma Bakanı Yoav Gallant hakkında tutuklama emri çıkaran ve itirazları ele alan Uluslararası Ceza Mahkemesinin (UCM) Temyiz Dairesindeki 4 hakimine yönelik yeni yaptırım kararına tepki gösterdi.

"ABD hükümetinin, Afganistan veya Filistin'deki durumlarda kararların bir parçası olan 4 UCM hakimine yönelik yaptırım uygulama kararından derinden rahatsızım." görüşünü paylaşan Türk, ulusal veya uluslararası düzeyde hakimlere yargısal görevlerini yerine getirmeleri nedeniyle yönelen saldırıların, ABD'nin uzun zamandır savunduğu hukukun üstünlüğü ve hukukun eşit korunmasına saygıya doğrudan aykırı olduğuna dikkati çekti.