BM: Ateşkesin ardından Lübnanlılar evlerine dönüyor

İsrail güvenlik kabinesi, ateşkesi 10'a karşı 1 oyla kabul etti. ABD Başkanı Biden, 60 gün içinde Lübnan ordusunun topraklarında kontrolü ele alacağını söyledi. Türkiye, Mısır ve Katar'la Gazze'de ateşkes için çalışacaklarını ifade eden Biden, "İsrail'in kendini savunma hakkı saklı kalacak" dedi. UNHCR Suriye Ofisi, sınırda bulunan barınaklarda kalan 3 bin yerinden edilmiş Lübnanlının ateşkes sonrası evlerine geri döndüğünü ifade etti.