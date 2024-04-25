BM Daimi Temsilcisi Yıldız Guterres'e atama mektubunu takdim etti

Şili Temsilciler Meclisi tarafından kabul edilen ve 1915 olaylarını “soykırım” olarak tanıyan karar ile ilgili Dışişleri Bakanlığı'ndan tepki geldi. Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Bu karar, soykırım suçunun ancak yetkili bir mahkeme tarafından hükme bağlanabileceğini öngören 1948 BM Soykırım Suçunun Önlenmesi ve Cezalandırılması Sözleşmesine de aykırıdır" ifadelerine yer verildi.