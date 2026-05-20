BM: Filistinlilere işkence yoğunlaştı

OHCHR’nin resmi internet sitesinde yer alan raporda, İsrail'in Gazze’de soykırım işlemeye başladığı 7 Ekim 2023'ten 31 bu yana Gazze'deki davranışlarının kümülatif etkilerinin, 58 yılı aşkın işgalin ve 18 yıllık ablukanın yıkıcı etkilerini daha da artırdığı belirtildi. Raporda, 7 Ekim 2023 ile 31 Mayıs 2025 tarihleri arasında İsrail’in Gazze’ye saldırıları sonucunda en az 54 bin 381 Filistinlinin öldürüldüğü, 124 bin 54 Filistinlinin yaralandığı bilgisi verildi. İsrail’in, idari gözaltı uygulamasını önemli ölçüde genişlettiğine işaret edilen raporda, “İsrail, Mayıs 2025 sonu itibarıyla 3 bin 562 Filistinliyi idari gözaltı uygulaması altında tutuyor" ifadeleri kullanıldı. Raporda ayrıca, gerçek ölüm sayısının, aktif çatışmalar sırasında ölümlerin kaydedilmesi ve doğrulanmasındaki ciddi kısıtlamalar nedeniyle muhtemelen çok daha yüksek olduğu kaydedildi.

OHCHR’nin işgal altında bulunan Filistin topraklarındaki temsilcisi Ajith Sunghay, konuya dair dün yaptığı basın açıklamasında, "İsrail hapishanelerinde tutulan Filistinlilere yönelik işkence ve kötü muamele, cinsel şiddet ve hatta tecavüz vakaları da dahil olmak üzere, çok sık karşılaşılan bir durumdur" dedi. Gazze'de ateşkese rağmen İsrail saldırılarının sürdüğünü ve bu sürecin insanlara yeterli insani alan açmadığını belirten Sunghay, "Ölümler ve altyapı tahribatı neredeyse her gün devam ediyor, genel insani durum daha da kötüleşiyor. Batı Şeria'da, Filistinlilerin zorla yerinden edilme oranı on yıllardır görülmemiş düzeyde ve İsrail (yasa dışı) yerleşimlerinin genişlemesi emsalsiz. İsrail askeri, polisi ve yerleşimcileri, çoğu zaman birlikte ve giderek daha fazla Filistinliyi yargısız infaz ediyor. Şiddet ve adaletsizlik kronolojisi devam ediyor ve bu gelecek nesiller boyunca Filistinlileri etkileyecek" değerlendirmesini yaptı. Sunghay, İsrail ordusunun 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze'de 72 bin 769 Filistinliyi evlerinde, barınaklarda, okullarda, hastanelerde, ibadet yerlerinde, sokaklarda ve yardım kuyruğunda beklerken öldürdüğünü söyledi. İsrail güçleri ve yasa dışı yerleşimcilerin 7 Ekim 2023'ten bu yana Batı Şeria'da 1096 Filistinliyi öldürdüğünü kaydeden Sunghay, bunların 5'te 1'inin çocuk olduğuna dikkati çekti.