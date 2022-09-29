Dünya BM Güvenlik Konseyi Kuzey Akım gaz boru hatlarındaki sızıntılar için toplanacak
AVRUPA

BM Güvenlik Konseyi Kuzey Akım gaz boru hatlarındaki sızıntılar için toplanacak

Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi, Rusya'nın talebi üzerine Kuzey Akım gaz boru hatlarındaki sızıntıları görüşmek üzere cuma günü toplanacak.

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Haber Merkezi Diğer
​BM Güvenlik Konseyi Kuzey Akım gaz boru hatlarındaki sızıntılar için toplanacak
Foto/Arşiv

Rus gazını Baltık Denizi üzerinden Avrupa'ya taşıyan Kuzey Akım 1 ve Kuzey Akım 2 boru hatlarında 3 noktada görülen gaz sızıntıları ülkeler arasındaki gerilimi artırırken, Danimarka ve Norveç'in yanı sıra Batılı ülkeler de boru hatlarındaki sızıntıların sabotaj temelli olabileceği yönünde açıklamalarda bulundu.

Uluslararası kriz devam ederken, Rusya'nın talebi üzerine Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi’nin, Kuzey Akım gaz boru hatlarındaki sızıntıları görüşmek üzere cuma günü toplanacağı bildirildi.

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Öte yandan sızıntılar konusunda Rusya’yı suçlayan açıklamalara cevap veren Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, kendilerine yönelik suçlamaları "aptalca" olarak nitelendirerek, "Bu tür senaryoların dillendirilmesi oldukça tahmin edilebilir ve aynı zamanda tahmin edilebilir düzeyde aptalca ve saçma" dedi.

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