Zelenskiy'den Erdoğan'a bir teşekkür daha: Halkımızı Rus esaretinden kurtardı

Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenskiy dün Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile yaptığı telefon görüşmesinin ardından paylaştığı video mesaj ile Başkan Erdoğan'a teşekkür etti.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede, Rusya-Ukrayna Savaşı'yla ilgili gelişmeler değerlendirildi. Erdoğan görüşmede, uzun süredir üzerinde çalıştıkları Rusya-Ukrayna arasındaki esir değişimini başarıyla sonuçlandırmış olmaktan büyük memnuniyet duyduğunu ifade etti.

"Halkımızı Rus esaretinden kurtarmaya yardım etti"

Video mesajda Zelenskiy, "Halkımızı Rus esaretinden kurtarmaya yardım ettiği için bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan'a bir kez daha teşekkür ettim. Türkiye'de bulunan Azovstal'dan gelen komutanlar yakında yakınlarını görebilecekler. Konu üzerinde çalışıyoruz," dedi. Zelenskiy, Başkan Erdoğan ile savunma alanında daha fazla işbirliği konusunu ele aldıklarını da dile getirdi.

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GÜNDEM Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy telefonda görüştü