Dünya Kuzey Akım boru hatlarında dördüncü gaz sızıntısı tespit edildi
AVRUPA

Kuzey Akım boru hatlarında dördüncü gaz sızıntısı tespit edildi

İsveç Sahil Güvenliği, Kuzey Akım boru hatlarında dördüncü bir sızıntının meydana geldiğini duyurdu. Sabotaj ihtimali güçlenirken, Rusya uluslararası terörizm soruşturması başlattı. İsveç Sahil Güvenliği ayrıca, "Gaz sızıntılarının ikisi İsveç’in münhasır ekonomik bölgesinde." dedi.

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Haber Merkezi İHA
Kuzey Akım boru hatlarında dördüncü gaz sızıntısı tespit edildi
Kuzey Akımda bir sızıntı daha.

Rus gazını Baltık Denizi üzerinden Avrupa’ya taşıyan Kuzey Akım 1 ve Kuzey Akım 2 boru hatlarında görülen gaz sızıntısı ülkeler arasındaki gerilimi artırdı.

İsveç Sahil Güvenliği tarafından yapılan açıklamada Kuzey Akım boru hatlarında dördüncü bir gaz sızıntısının tespit edildiği belirtilirken, "Gaz sızıntılarının ikisi İsveç’in münhasır ekonomik bölgesinde" ifadeleri kullanıldı. Diğer iki sızıntının ise, Danimarka’nın münhasır ekonomik bölgesinde olduğu bildirildi.

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Rusya'dan Almanya'ya doğal gaz taşıyan boru hattında sızıntı
İsveç Denizcilik İdaresi, Rusya'ya ait Kuzey Akım 1 boru hattında iki sızıntı olduğunu bildirerek gemilerin bölgeye yanaşmaması uyarısında bulundu. Baltık Denizi'nde Rusya'dan Almanya'nın kuzey kıyılarına uzanan boru hattındaki ani basınç düşüşünden sonra gaz kaçağının keşfedildiği aktarıldı.


"Muhtemelen bir sabotaj"

İsveç Başbakanı Magdalena Andersson, Kuzey Akım boru hatlarındaki sızıntıların sabotaj olabileceğine dair bilgiler içeren iki patlama tespit edildiğini belirterek, bunun İsveç’e karşı bir savaş eylemi anlamına gelmediğini aktarmıştı. Andersson, İsveç hükümetinin NATO gibi ortaklarıyla ve Danimarka ile Almanya gibi komşularıyla sızıntılar ile ilgili gelişmeler konusunda yakın temas halinde olduğunu belirterek, "İstihbarata sahibiz, ancak Danimarka ile olan temaslarımızda da bilgi aldık ve buna dayanarak bunun muhtemelen kasıtlı bir eylem olduğu sonucuna vardık. Muhtemelen bir sabotaj" demişti.

Boru hatlarına yönelik sabotaj iddiasının İsveç veya Danimarka topraklarına yönelik bir saldırı olmadığını ifade eden Andersson, mevcut güvenlik durumu çerçevesinde hükümetin olanları çok ciddiye aldığını vurgulamıştı.
Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen ise gazetecilere yaptığı açıklamada, "Bunların kasıtlı eylemler olduğu artık yetkililer tarafından net bir şekilde değerlendiriliyor. Bu bir kaza değildi. Bu eylemin arkasında kimin olabileceğine dair henüz bir bilgi yok" ifadelerini kullanmıştı.

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Sızıntıların yakınında güçlü patlamalar tespit edilmişti

İsveç Ulusal Sismoloji Merkezi tarafından yapılan açıklamada, Danimarka ve İsveç’teki sismologların söz konusu sızıntıların yakınında güçlü patlamalar kaydettiği aktarılmıştı. Alman jeolojik araştırma merkezi GFZ ise, Danimarka’nın Bornholm Adası’ndaki bir sismografın iki kez ani artış kaydettiğini belirtmişti.

İsveç sabotaj ihtimali nedeniyle ön soruşturma başlatmıştı

İsveç, boru hatlarındaki sızıntıların ardından harekete geçmiş ve ön soruşturma başlatmıştı. İsveç Ulusal Polis Sözcüsü yaptığı açıklamada, "Bir rapor oluşturduk ve suç sınıflandırması ağır sabotaj" demişti.

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