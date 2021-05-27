Dünya BM İnsan Hakları Konseyi İsrailin insan hakları ihlallerini soruşturacak
AVRUPA

BM İnsan Hakları Konseyi İsrail'in insan hakları ihlallerini soruşturacak

BM İnsan Hakları Konseyi, İsrail'in insan hakları ihlallerini soruşturmak üzere acilen bağımsız uluslararası soruşturma komisyonu kurulmasını içeren kararı kabul etti.

Haber Merkezi AA
BM İnsan Hakları Konseyi İsrailin insan hakları ihlallerini soruşturacak
BM İnsan Hakları Konseyi

Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Konseyi (İHK), İsrail'in insan hakları ihlallerini soruşturmak üzere acilen bağımsız uluslararası soruşturma komisyonu kurulmasını içeren kararı kabul etti.

Konseyin, işgal altında tutulan Filistin topraklarındaki "ciddi insan hakları durumunu" görüştüğü özel oturumu sona erdi. İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Koordinatörü Pakistan ile Filistin'in ortaklaşa yaptığı başvuru üzerine düzenlenen oturumda, Doğu Kudüs de dahil işgal altındaki Filistin topraklarındaki insan haklarının durumuna ilişkin sunulan karar tasarısı görüşüldü.

Konseyde Almanya, Avusturya ve İngiltere temsilcilerinin karar tasarısı aleyhinde konuşma yapması ve tasarıya hayır oyu istemesi dikkati çekti. Venezuela temsilcisi ise İsrail'in "soykırıma varan insanlık suçlarını" şiddetle kınadıklarını vurguladı. Venezuela'nın yanı sıra Rusya da karar tasarısı için lehte oy kullanılmasını istedi. Pakistan ve Filistin'in ortaklaşa sunduğu tasarı hakkında yapılan konuşmaların ardından 47 üyeli konseyde oylamaya geçildi.

  • İsrail aleyhindeki karar tasarısı, 14 çekimser, 9 aleyhte, 24 lehte oyla kabul edildi.

Avusturya, Bulgaristan, Kamerun, Çekya, Almanya, Malawi, Marshall Adaları, İngiltere ve Uruguay tasarı aleyhinde oy kullanan ülkeler oldu.

İsrail'in Filistinlilere "sistematik ayrımcılık ve baskısı da" incelenecek

Kabul edilen tasarıyla, Doğu Kudüs dahil işgal altındaki Filistin topraklarında ve İsrail'deki insan hakları ihlallerini soruşturmak üzere acilen uluslararası bağımsız soruşturma komisyonu kurulması kararlaştırıldı.

Tasarıya göre bağımsız soruşturma komisyonu, İHK Başkanı Fijili Nazhat Shameem Han tarafından atanacak ve 13 Nisan 2021'e kadar ve bu tarihten bu yana iddia edilen tüm uluslararası insan hakları hukuku ihlalleri ve suistimalleri soruşturacak.

Ayrıca, ulusal, etnik, ırksal veya dini kimliğe dayalı sistematik ayrımcılık ve baskı da dahil olmak üzere süre gelen gerilimlerin, istikrarsızlığın ve çatışmaların altındaki nedenler de mercek altına alınacak.

Kararda, ilgili tüm tarafların, soruşturma komisyonu ile tam iş birliği yapması ve erişimi kolaylaştırması ibaresi yer aldı.

Uluslararası topluma ve diğer bağışçılara da, Doğu Kudüs dahil işgal altındaki Filistin topraklarındaki Filistin halkına insani desteği acilen harekete geçirme çağrısı yapıldı.

Ayrıca işgalci güç İsrail'e, Filistin halkına insani yardımların ulaştırılabilmesi için engel çıkarmaması çağrısında bulunuldu.

İslam İşbirliği Teşkilatı işgalci İsrail'i 'güçlü şekilde' kınadı
DÜNYA
İslam İşbirliği Teşkilatı işgalci İsrail'i 'güçlü şekilde' kınadı

İşgalci İsrail kimyasal tarım maddeleri deposunu vurdu: Bölge kimyasal sızıntı tehdidi altında
DÜNYA
İşgalci İsrail kimyasal tarım maddeleri deposunu vurdu: Bölge kimyasal sızıntı tehdidi altında
Abone Ol Google News
Günün komedisi

Günün komedisi

​Burdurlu çiftçiyle Kanadalı paraşütçünün diyaloğu kırdı geçirdi.
Alanyada kardeşlik maçı

Alanya'da kardeşlik maçı

Şampiyona öncesindeki ilk hazırlık maçını takip etmek için tıklayın.
Vaka sayısı aynı seviyede

​Sağlık Bakanlığı son 24 saatin koronavirüs bilançosunu açıkladı.

​Bakan Soylu'dan flaş açıklamalar.

​Devlet Bahçeli: Dedikodulara bel bağlayan zillet ittifakı asla tutunamayacaktır.

500 bin TL'lik manevi tazminat davası açtı

​Organize suç örgütü elebaşı için harekete geçildi

​Bakan Dönmez: Karada da 3 yeni kuyuda petrol keşfettik, hayırlı olsun.

Doktorlar gözlerine inanamadı

Doktorlar gözlerine inanamadı

Hastanın röntgeni çekilince ortaya çıktı.
Milan şampiyon takımın kalecisini aldı
Spor

Milan şampiyon takımın kalecisini aldı

İtalya Serie A ekiplerinden AC Milan, son olarak Lille forması giyen Fransız kaleci Mike Maignan ile 5 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.
Bahçelievler'deki cinayet davası: Oğlunu öldüren torunundan şikayetçi olmadı
Gündem

Bahçelievler'deki cinayet davası: Oğlunu öldüren torunundan şikayetçi olmadı

Bahçelievler'de geçen yıl uzun yıllar boyunca kendisine ve annesine şiddet uyguladığını iddia ettiği babası Yusuf Cemal Sezgin'i silahla öldürdüğü gerekçesiyle "Haksız tahrik altında kasten öldürme" suçundan 18 yıla kadar hapsi istenen tutuklu sanık Haydar Mert K.'nın yargılandığı davanın 3. duruşması görüldü. Maktulün annesi Saniye D. mahkemedeki ifadesinde, "Oğlum uzun yıllar eşine ve çocuklarına kötü muamelede bulundu. Eziyet yaptığını da biliyorum. Böyle bir olay olmasını da istemezdim, üzülüyorum. Şikâyetçi değilim" dedi.
Kız arkadaşını öldürmeden önce paylaşım yaptı: 'Herkes yaptığının bedelini öder'
Gündem

Kız arkadaşını öldürmeden önce paylaşım yaptı: 'Herkes yaptığının bedelini öder'

Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde kız arkadaşı Gülnur Kocabaş'ı (22) pompalı tüfekle öldüren Yusuf Akbulut (27), ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle tutuklu yargılandığı davada, olayı tasarlayarak gerçekleştirmediğini öne sürdü. Bunun üzerine genç kızın babası Eyüp Kocabaş ve avukatı, sanığın olaydan yarım saat önce sosyal medyadaki 'Herkes yaptığının bedelini öder. Siz, siz olun sizi çok seven birine ihanet etmeyin' paylaşımını mahkemeye sundu.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.