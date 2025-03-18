BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri Türk: 'İsrail savaş suçu işliyor, derhal durdurulmalı'

BM İnsan Hakları Ofisinin 1 Kasım 2023-31 Ekim 2024 tarihlerini kapsayan raporuna göre, İsrail işgal ettiği topraklardaki yasa dışı yerleşimini artırdı.

Yalnızca işgal altındaki Doğu Kudüs'te İsrail'in 20 binden fazla konut inşa etme adımı attığı ve Filistinlilere ait 214 mülkü ve evini yıktığı belirtilen raporda, Batı Şeria'da 10 bin 300 yasa dışı İsrail yerleşiminin olduğu kaydedildi.

İsrail ordusu ve yerleşimciler tarafından işgal altındaki yerleşim yerlerinin çevresine izinsiz yol döşendiğine ve bu yollar ve kontrol merkezlerinin Filistinlilerin topraklarına el konulmasına olanak sağladığına dikkat çekildi. Raporda, işgal altındaki topraklarda yerleşimciler tarafından 612 Filistinlinin öldürüldüğü ve 2023'te günde ortalama 118 yerleşimci şiddeti kaydedildiği aktarıldı.

Öte yandan Batı Şeria'da yerinden edilen Filistinlilere ait 1779 evin yıkıldığı ve bunun sonucunda 4 binden fazla kişinin yerinden edildiği ifade edilen raporda, yıkımlar nedeniyle zorla yerinden edilen Filistinlilerin sayısının bir önceki rapor dönemine göre yüzde 200 arttığına işaret edildi.

Raporda, işgal altındaki Batı Şeria'da İsrail hükümet yetkililerinin yerleşimcilerin ilerlemesini ve Batı Şeria'nın “istikrarlı bir şekilde İsrail'e entegre edilmesini” kolaylaştırdığı belirtildi.

'Bu bir savaş suçudur'

Görüşlerine yer verilen BM Yüksek Komiseri Türk, “İsrail'in yerleşim politikası, ilhak eylemleri ve ilgili ayrımcı mevzuat ve önlemleri Uluslararası Adalet Divanının da doğruladığı gibi uluslararası hukuku ve Filistinlilerin kendi kaderini tayin hakkını ihlal ediyor.” ifadelerini kullandı. Türk, İsrail'in “derhal ve tamamen tüm yerleşim faaliyetlerini durdurması ve İsrail güvenlik güçleri ve yerleşimcileri tarafından yapılan saldırıları önlemesi” gerektiğini kaydetti. “İsrail'in kendi sivil nüfusunun bir kısmını işgal ettiği topraklara aktarması savaş suçudur.” vurgusunu yapan Türk, İsrail'e UAD kararına uyarak derhal tüm yeni yerleşim faaliyetlerini durdurması çağrısında bulundu.

BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri, ayrıca İsrail'in buralarda yol açtığı hasarı da telafi etmesi gerektiğini kaydetti.







