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Dünya BM İrandan resmi bir mektup almadık
AMERİKA

BM: İran'dan resmi bir mektup almadık

Birleşmiş Milletler, İran'dan, düşürülen İHA ile ilgili ABD'nin kendi hava sahasını ihlal ettiğine ilişkin resmi bir şikayet almadıklarını açıkladı. İran, ABD’nin İran hava sahasını casus uçağı ile ihlal etmesine ilişkin şikayetini Birleşmiş Milletler’e sunulduğunu duyurmuştu.

Haber Merkezi AA
BM Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric
BM Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric

Birleşmiş Milletler (BM), İran'dan, düşürülen İHA ile ilgili ABD'nin kendi hava sahasını ihlal ettiğine ilişkin resmi bir şikayet almadıklarını bildirdi.

BM Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, günlük basın toplantısında, İran'ın ABD ile yaşanan İHA gerginliğinde hava sahasının ihlali gerekçesiyle BM'ye şikayette bulunduğuna ilişkin haberlere dair soruyu yanıtladı.

"İran'dan en azından resmi olarak henüz bir mektup almadık." diyen Dujarric, böyle bir mektubun gelmesi durumunda BM Güvenlik Konseyine gönderilmesi gerekirse bunu hemen yapacaklarını belirtti.

İran, ABD’yi BM’ye şikayet etti

İran Dışişleri Bakanı Hukuk ve Uluslararası İlişkilerden Sorumlu Yardımcısı Golam Hüseyin Dehgani, ABD’nin casus uçağı ile İran hava sahasını ihlal etmesine karşılık İran’ın ABD’yi Birleşmiş Milletler’e (BM) şikayet ettiğini söyledi.

BM’ye gönderilen mektupta, İran hava sahasının tekrar ihlal edilmesi halinde, İran’ın kendi sınırlarını savunmak amacıyla her türlü karşılığı verebileceği belirtildi.

ABD’nin düşürülen casus uçağının İran hava sahasını ihlal etmediği yönündeki açıklamalarını kanıtlayamayacağını söyleyen Dehgani, casus uçağının İran topraklarında düştüğünü hatırlattı.

İran’ın Uluslararası Adalet Divanı’na ABD yaptırımlarına ilişkin şikayetini de değerlendiren Dehgani, ABD’nin İran’a yönelik ilaç ve yiyecek yaptırımlarından dolayı kınandığını söyledi.

ABD-İran gerilimi

  • ABD'nin Mayıs 2018'de nükleer anlaşmadan tek taraflı çekilerek yaptırımları yeniden uygulamaya koymasının ardından Tahran-Washington hattında başlayan gerginlik devam ediyor.
  • İran Devrim Muhafızları Ordusunun geçen hafta perşembe günü ABD'ye ait insansız hava aracını (İHA) Hürmüz Boğazı üzerinde vurarak düşürmesinden sonra gerginlik tırmanmıştı. İran, İHA'nın "hava sahası ihlali nedeniyle vurulduğunu" savunurken, ABD ise uçağın "uluslararası hava sahasında vurulduğunu" öne sürüyor.
  • ABD Başkanı Donald Trump, geçen hafta cuma günü İran'a yönelik hava saldırısına onay verdiğini ancak 150 civarında İranlının ölebileceği bilgisini alınca, saldırı emrini durdurduğunu açıklamıştı.
  • ABD yönetimi, İHA'nın düşürülmesinin ardından İran lideri Ali Hamaney'i de kapsayacak şekilde Tahran'a yönelik yeni yaptırımlar getirmişti. Ayrıca ABD Hazine Bakanı Steven Mnuchin, İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif'in de bu hafta ABD tarafından yaptırım listesine ekleneceğini duyurmuştu.

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