Dünya BM Suriyede son 10 yılda yaklaşık 307 bin sivil çatışmalar sonucu öldü
AVRUPA

BM: Suriye'de son 10 yılda yaklaşık 307 bin sivil çatışmalar sonucu öldü

Birleşmiş Milletler (BM), Suriye'de iç savaşın başlamasından bu yana çatışmalar sonucu yaşamını yitiren sivil sayısının yaklaşık 307 bini bulduğunu açıkladı.

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Haber Merkezi AA
BM: Suriyede son 10 yılda yaklaşık 307 bin sivil çatışmalar sonucu öldü
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BM İnsan Hakları Yüksek Komiserliğinin yayımladığı raporda, ülkede savaşın başladığı 1 Mart 2011 ile 31 Mart 2021 arasında çatışma sonucu meydana gelen sivil can kayıplarına dair güncellenmiş istatistikler paylaşıldı.

Raporda, bundan önceki BM istatistiklerinde 143 bin 350 sivil can kaybı tespit edildiğine değinilerek, kullanılan yeni istatistik yöntemleri sonucu aynı zaman aralığında 163 bin 537 sivilin daha çatışmalar sonucu yaşamını yitirdiği tahmin edildi.

  • Yeni tahmini kayıplarla savaşın başlamasından bu yana 10 yıl içindeki sivil can kaybı sayısı 306 bin 887 olarak güncellendi.

Bu rakamın Suriye nüfusunun yüzde 1,5'ine tekabül ettiği ve güne oranlandığında son 10 yılda her gün ülkede 83 sivilin çatışma sonucu öldüğü bilgisi paylaşıldı.

Rapora ilişkin açıklama yapan BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri Michelle Bachelet, açıklanan kayıpların sadece rakamsal bir veriyi değil, kaybolan hayatları temsil ettiğini belirterek "Söz konusu rakamlara sağlık hizmeti, gıda, temiz su ve diğer temel insani ihtiyaç yokluğundan ötürü yaşamını yitiren çok sayıda sivil dahil değildir" dedi.

  • Bachelet, "Çatışmalar bitmediği sürece ülkede sivil ölümlerinin devam etme riski bulunmaktadır" ifadesini kullandı.

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