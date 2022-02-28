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BM Ukrayna Temsilcisi Kislitsa: Rusya dünya sahnesinde hesap vermeli

Ukrayna’nın Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Sergey Kislitsa, BMGK'da açıklamalarda bulundu. Kislitsa, "Rusya dünya sahnesinde hesap vermeli, hukuksuz saldırılarına bir an önce son vermeli" dedi. Ukraynalı çocukların sığınaklarda doğduğuna dikkat çeken Kislitsa, "Şehirlerimiz her gün, her akşam bombalanıyor." ifadelerini kullandı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
BM Ukrayna Temsilcisi Kislitsa: Rusya dünya sahnesinde hesap vermeli
Sergey Kislitsa

Ukrayna’nın BM Daimi Temsilcisi Sergey Kislitsa, BMGK'da önemli açıklamalarda bulundu.

"Şu an bir kez daha ifade etmeliyim ki, bu güvenlik konseyinin yirminci maddesi düzgün bir şekilde uygulanmıyor. diyen Kislitsa, "Şu an Ukrayna şehirlerindeki en temel uyarıyı bilmek istiyor musunuz? "Dikkat! Hava saldırısı, sığınaklara gidin!" Sabah akşam, şehirlerimiz bombalanıyor. Lütfen bize katılın ve bu kurumun görevini yapmasını sağlayın." ifadelerini kullandı.

"Rusya, saldırganlık konusunda kararlı, üstelik buna rağmen ilk planları başarısız oldu. Bu başarısızlık Rus liderliğinin yerleşim yerlerine ağır bombardıman emri vermesine yol açtı. Çünkü Ukrayna halkı direniyor. Rus başkan nükleer şantaja karar verdi." açıklamasında bulunan Kislitsa, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Sayın temsilciler, çatışmanın büyük bir kısmı Kiev ve Harkiv'de devam ediyor. Uzun menzilli taktik ve hava araçları... Bunların hepsi Ukraynalılara karşı kullanılıyor. Birçok hastane görevini yerine getiremiyor. Ukraynalı çocuklar bomba sığınaklarında dünyaya geliyor. An itibariyle 300 binden fazla çocuğun eğitime erişimi yok. Bugün bu sayıları size ifade ettim çünkü UNICEF'ten talepte bulunduk. Rusya Federasyonu'nun şiddetine karşı tüm önlemlerin alınması gerekiyor. Düşmanın 27 Şubat'taki eylemleri neredeyse 4300 kişinin hayatını kaybetmesine, Rusya tarafında 200'den fazla Rus askerinin gözaltına alınmasına yol açtı. Rusya, askerlerinin tutuklandığını ve esir alındığını kabul etmiyor. Öldürülen askerlerinin sayısını kabul etmiyor. Ölen ya da nerede olduğunun bilinmediği Rus askerleri ve ailelerini kavuşturmak için bir hat açtık. Rus anneleri bu hattı aradı. Rusya'da olup hayatını kaybeden ya da esir alınan askerlerin akıbetini sormak isteyen herkes, bu numaraları arayabilir. Rusya saldırısının ilk başladığı andan itibaren Belarus, Rusya'ya desteğini artırdı. Belarus'ta müzakere çağrısı yapıldı. Bu, baskıyı artırma yüzünden miydi? Ukrayna, acil bir dava talep etmektedir. Rusya hukuksuz saldırısının derhal durdurulması için emir verilmelidir. Rusya, Lahey'de cevap vermelidir. Soykırım suçuna yönelik anlaşma konusunda Rusya hesap vermelidir. Sözde bir soykırımdan söz edip Ukrayna'ya saldırdı. Rusya saldırısı derhal durdurulmalı. Ukrayna halkı cesurca kendini savunmaya devam edecek. Ukrayna, Rusya'dan hesap soracak."

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