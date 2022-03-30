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Dünya BM Ukraynadan komşu ülkelere geçen mülteci sayısı dört milyona ulaştı
AVRUPA

BM: Ukrayna'dan komşu ülkelere geçen mülteci sayısı dört milyona ulaştı

Birleşmiş Milletler, Mülteciler Yüksek Komiseri Filippo Grandi, Ukrayna'dan komşu ülkelere geçen mülteci sayısının 4 milyona ulaştığını bildirdi.

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Haber Merkezi AA
BM: Ukraynadan komşu ülkelere geçen mülteci sayısı 4 milyona ulaştı
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Filippo Grandi, Twitter'dan yaptığı açıklamada, Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle 24 Şubat'tan bu yana yerinden edilen sivillere ilişkin bilgi verdi.

Grandi, "Rus saldırısının başlamasından beş hafta sonra Ukrayna'dan (komşu ülkelere) gelen mülteci (sayısı) şimdi 4 milyon." ifadesini kullandı.

  • Görüşmeler yapmak üzere Ukrayna'ya geçen Grandi, "Lviv'de yetkililer, BM ve diğer ortaklarla bu anlamsız savaştan etkilenen ve yerinden edilmiş insanlara desteğimizi artırmanın yollarını ele alacağım." değerlendirmesinde bulundu.

Öte yandan, Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliğine (BMMYK) göre, 24 Şubat-29 Mart tarihlerinde yarıdan fazlası Polonya'ya olmak üzere, Ukrayna'dan 4 milyon 19 bin 287 mülteci komşu ülkelere geçti.

Komşu ülkelerden en çok Polonya'ya (2 milyon 336 bin 799), Romanya'ya (608 bin 936), Moldova'ya (387 bin 151), Macaristan'a (364 bin 804) Slovakya'ya (281 bin 172), Rusya'ya (350 bin 632) ve Belarus'a (10 bin 902) mültecinin geçtiği aktarılan açıklamada, Donetsk ve Luhansk bölgelerinden 21-23 Şubat tarihlerinde 113 bin kişinin Rusya'ya geçiş yaptığı kaydedildi.

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